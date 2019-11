El cuatripartito presentará una PNL contra la violencia de género tras impedir Vox aprobar una declaración institucional

El texto de la declaración que no se ha aprobado señala el "apoyo y solidaridad" del Parlamento autonómico a todas las víctimas de violencia machista, expresando "su más absoluta repulsa contra cualquier tipo de violencia contra las mujeres y los menores víctimas de dicha lacra social, teniendo un especial recuerdo para todas las mujeres asesinadas y sus familias".

La iniciativa apuesta por reconocer "la necesidad de alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres para poder terminar con las manifestaciones de todo tipo de violencias, con especial atención a las mujeres con discriminación múltiple y otros colectivos agredidos por la violencia machista, como los menores que conviven con las mujeres que sufren dicha violencia, como personas con diversidad sexual, migrantes, con diversidad funcional".

Además, resalta el compromiso de "trabajar en la defensa de unas relaciones igualitarias con base en el mutuo respeto".

Asimismo, el texto apoya "cualquier manifestación que se haga para proclamar el rotundo rechazo a la violencia de género y, en concreto, a los asesinatos machistas, en defensa de los derechos y libertades y de la igualdad de las mujeres, entendiendo que el problema es estructural y que las Cortes de Aragón tienen que tomar partido ante esta situación y poner todo lo que esté en su mano para erradicarla".

También aboga por "aprobar e impulsar la normativa, políticas públicas y actuaciones necesarias para seguir construyendo el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres, así como para llevar a cabo campañas de concienciación contra la violencia machista y dotar de recursos a quien la sufre".

PNL

En la proposición no de ley que se llevará a votación en el Pleno, PSOE, Podemos, CHA y PAR han instado a todos los grupos políticos e instituciones a "continuar con la necesaria cooperación institucional para luchar contra la violencia machista, dando así cumplimiento a los acuerdos y medidas del Pacto de Estado y a los compromisos asumidos por parte de todos los grupos políticos y las diferentes Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias".

Para ello, han propuesto que el Parlamento regional se comprometa a "mantener y reforzar la lealtad institucional entre todos los grupos políticos para seguir fortaleciendo la labor del Gobierno en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en todas sus formas hasta alcanzar una sociedad libre de violencia machista".

ULTRADERECHA

Tras la reunión de la Junta de Portavoces, el socialista, Vicente Guillén, ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación que en la cámara "siempre ha habido unanimidad" respecto a esta cuestión.

"Pero ha llegado la ultraderecha, Vox, un partido que niega el maltrato y la igualdad de género y por primera vez rompe ese consenso". A su juicio, la lucha contra esta lacra necesita "compromiso, unidad y fortaleza de todos".

"Desgraciadamente, la ultraderecha ha vetado que hoy en Aragón se alce la voz para apoyar a las mujeres maltratadas. Esto es sólo un ejemplo más de lo que es Vox: Un partido que quiere que España vuelva al pasado, que las víctimas se queden en el olvido, un partido que ha dinamitado el consenso que había en torno a este tema y que está utilizando la violencia contra las mujeres con un fin partidista", ha dicho.

Con la proposición no de ley, PSOE, Podemos, CHA y PAR buscan "decir alto y claro" que no van a consentir "la discriminación ni el maltrato hacia la mujer". "Estamos dispuestos a frenar a la ultraderecha, que ha venido a romper el consenso autonómico y a llevarnos de vuelta al siglo XIX", han añadido.

El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, ha recordado que el Parlamento aprobó por unanimidad el mismo texto en 2015, que es "asumible por cualquier grupo que quiera, realmente, expresar su compromiso para la erradicación" de la violencia machista.

Ha indicado que el movimiento feminista "ha conseguido, tras décadas de lucha, poner esta situación en la esfera pública, que sea un problema que todo el mundo consideremos prioritario". Frente a esto, Vox pretende "volver al pasado" para que "quede circunscrita al ámbito privado". "Un paso atrás que no podemos dar", ha apostillado.

Por ello, el cuatripartito, según Escartín, defenderá una PNL para que los diputados "digan si están a favor del compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres o quieren blanquear el discurso de la ultraderecha" y ha insistido en que Vox quiere "recortar derechos y libertades que estaban absolutamente asumidos por la gran mayoría de la sociedad".

La diputada de CHA, Isabel Lasobras, ha subrayado que desde 2003 han muerto asesinadas a manos de sus parejas o exparejas 1.027 mujeres en España, más de 52 en 2019, y ha avisado de que "este pacto que ha habido hace muchos años -contra la violencia machista- se ha roto ya en ocho comunidades y 300 ayuntamientos donde gobierna la ultraderecha".

Según Lasobras, Vox "no reconoce que nos asesinan por el hecho de ser mujeres", lo que "no se puede silenciar", y ha recalcado que "no queremos este modelo de sociedad para Aragón", sino uno "donde haya igualdad entre hombres y mujeres" y en el que "se proteja a las mujeres que sufren la violencia machista".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha lamentado que no se apruebe por unanimidad una declaración institucional contra la violencia machista y ha animado a "poner en la agenda las causas estructurales que las generan". Ha subrayado que la sociedad "ha dejado claro el no a las violencias machistas, que no se puede ver como una cuestión lejana" sino que es "un problema estructural que requiere soluciones desde la raíz".

SIN IDEOLOGÍAS

La diputada del PP, Mar Vaquero, ha recalcado que su partido sí apoya la declaración institucional porque "es evidente que hay violencia contra las mujeres" y ha emplazado a "trabajar todos unidos prescidiendo de ideologías" para "respaldar a las mujeres que sufren muchas veces este tipo de violencia" y que, sobre todo, "sientan que no están solas y que todavía hay muchos casos que denunciar".

El PP ha propuesto consensuar un texto común "en lugar de hacerlo de una forma un tanto precipitada este año" para que "todos los partidos puedan respaldar esa declaración institucional".

El diputado de Cs, Daniel Pérez, ha pedido a Vox que aclare su negativa a aprobar la declaración institucional y ha apuntado que él no se ha ido de la reunión "con la sensación de que ese 'No', fuera definitivo".

Según Pérez, Ciudadanos "va a apoyar siempre todo lo que sean medidas para acabar con esa lacra", como ha hecho con la declaración institucional "desde el minuto uno". "Es un tema que a todos nos afecta y debemos intentar estar unidos, trabajando siempre en la misma dirección".

Por su parte, el portavoz de Vox, David Arranz, ha indicado a Europa Press que su grupo no ha tenido tiempo de leer "con atención" la propuesta de declaración institucional, si bien ha afirmado que "no está dentro" de su manera de "ver el asunto" porque Vox no comparte los "consensos progres".

"En principio se quedó en que se iba a revisar y a hacer un texto de contexto", que "no era una cosa de aquí y ahora" y ha criticado que el papel del cuatripartito es "intentar dejarnos lo peor posible y eso van a hacer".

"Hemos demostrado muchas veces que estamos en contra de la violencia contra las mujeres, los hombres, los niños y los ancianos", ha dicho Arranz, al tiempo que ha señalado que su partido ha pedido penas más altas que las actuales para este tipo de delitos.