MÉS per Mallorca expresa su "indignación" al considerar que la Ley educativa no incluye el catalán como lengua vehicular

20M EP

La formación de MÉS per Mallorca ha expresado su "indignación" al considerar que la Ley educativa no incluye el catalán como lengua vehicular y ha afirmado que no apoyará la misma si no se modifica dicho apartado.