Bonig descarta aplicar cordons sanitaris a Vox

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha explicat aquest dimecres que no és partidària d'establir cordons sanitaris en democràcia sempre que es respecten les lleis i per això ha confirmat que no els va aplicar "contra ningú" i en aqueix sentit ha replicat al PSPV que "si volen posar-los a Vox, també s'ha d'aplicar a Podem".

Bonig, en declaracions als mitjans, s'ha referit així preguntada per la picabaralla registrada durant el debat en el parlament autonòmic quan el diputat de Vox José María Llanos ha afirmat que hi ha "una intencionalitat de bullying" al seu partit i el portaveu socialista li ha replicat: "Ni cordó sanitari, ni bullying, ni deixar fora de la política, però jo no els portaré a signar cap resolució que tinga a veure amb la democràcia i amb el sistema representatiu perquè se’l volen carregar".

Sobre aquest tema, Bonig ha insistit que no li agraden els cordons sanitaris en una democràcia "sempre que es respecten les regles del joc" perquè, ha argumentat, "la democràcia consisteix en el legítim enfrontament de postures i de projectes polítics".

Això sí, ha recalcat, "defensarem el nostre projecte polític" i ha advertit que no secundaran "tots els postulats que no siguen concordes amb la Constitució i les lleis".

No obstant això, ha insistit que "l'essència de la democràcia consisteix en la confrontació d'idees amb respecte" i ha defensat que "dins del marc de la llei cap absolutament tot".

En aqueix sentit, ha recordat que, tal com defensa el president de la Generalitat, Ximo Puig, "pactar no és trair", perquè "cal pactar i dialogar, sempre dins dels caus legals i amb respecte als drets dels altres perquè en això consisteix la llibertat i la democràcia".