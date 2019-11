Les Corts demanen una campanya de promoció de la taronja valenciana

El ple de les Corts Valencianes ha reclamat aquest dimecres per unanimitat iniciar urgentment una campanya de promoció de la taronja valenciana a nivell nacional, encaminada al consum a les escoles, els joves i la població en general, així com una estratègia de promoció internacional i altres mesures de suport al sector citrícola de la Comunitat.

La iniciativa de Ciutadans (Cs) ha rebut el suport de tots els grups, que encara que en algun cas han qualificat de "superficials" les mesures que planteja han optat pel sí perquè "tota pedra fa paret".

El PP havia presentat una esmena demanant afegir altres reivindicacions com a aigua per als regants alacantins o assegurar els controls fitosanitaris als cítrics que arriben a la Unió Europea des de tercers països que no ha sigut acceptada per la formació taronja en considerar que distorsionava l'objectiu principal del text.

En concret, a més de les campanyes de promoció a Espanya i l'estranger, impulsant la taronja valenciana com "un dels principals símbols del patrimoni de la regió", es demana a la Generalitat que tramite "com més prompte millor les ajudes de mínims proposades en l'ordre del passat mes de maig", una planificació de l'estructura varietal per a reduir costos i millorar preus i que el Govern demane a Brussel·les un pla específic de suport al sector "davant la dramàtica situació de preus, doblement colpejada per les recents inundacions després del pas de la DANA" .

El portaveu de Cs, Toni Cantó, ha explicat que la seua infància va estar "molt pegada al camp valencià" i ha recordat olors, anècdotes i llocs que el transporten a ell per a destacar la necessitat d'apel·lar a les emocions per a promocionar aquest producte valencià, ja que "fins ara ningú ha apel·lat al coret dels valencians".

"Ajudem els agricultors a tindre una vida més digna. No hi ha hagut una campanya que diga que les nostres taronges són les millors del món, que ho són; que defense a Leandro que està passant per greus dificultats o que explique que consumint aqueixes taronges la nostra salut millorarà, que ho farà", ha afirmat, destacant també el treball fet per a posar en valor el plàtan de Canàries: "Jo no compre un que no siga canari".

Cantó ha explicat que, com a liberal, no és de boicots, sinó d'incentius, i per això creu necessari incentivar el consum de taronja valenciana i dedicar a això una partida en els pressupostos valencians.

El diputat del PP Miguel Barrachina ha destacat que ara Andalusia promociona la seua taronja en la ràdio i els diners dels contribuents "les promocionarà i no acaba en mans de narcotraficants o en prostíbuls". Per això, ha donat el vistiplau encara que ha plantejat altres mesures que, al seu judici, millorarien el text però que no han sigut acceptades ja que, com ha indicat Cantó, "s'aparta" de l'esperit d'aquesta iniciativa.

Barrachina li ha replicat que es conformaria amb incloure la demanda d'aigua per als regants alacantins i Cantó ha indicat que està d'acord amb aqueixa reivindicació però en una altra iniciativa per a "no canviar el sentit" d'aquesta proposta.

"Tota pedra fa paret"

El socialista David Calvo ha afirmat que donen suport a aquesta iniciativa perquè "tota pedra fa paret" però ha recordat que ja es fa aqueixa promoció amb una partida habilitada per a això. Sobre aquest tema, Toni Cantó li ha preguntat si considera que poden traure pit per dedicar 50.000 euros per a aqueixa promoció.

Des de Compromís, Josep Nadal ha assenyalat que donen suport a aquesta proposició, que no és la que ells hagueren presentat, "en nom de la unitat de tota la societat valenciana per a afrontar la situació tan trista del camp valencià", i ha aprofitat per a denunciar que "els agricultors valencians no tenen un Estat darrere que els defense" i els tractats de lliure comerç situen a la taronja "als peus dels cavalls".

Davant la seua defensa d'un lobby valencià a Brussel·les, Toni Cantó ha mostrat els seus dubtes respecte a la seua utilitat, ja que si hi haguera 17 diferents "perdrien força", per la qual cosa s'ha mostrat partidari d'englobar-los sota la marca Espanya. A més, ha indicat a Nadal que no ajuda a la venda de productes valencians "espantar a empresaris".

La diputada d’Unides Podem Beatriu Gascó ha lamentat que aquesta proposta de Cs apunta a "solucions superficials que no solucionen les causes estructurals" de la crisi citrícola, però ha donat el seu suport perquè "qualsevol mostra de suport és positiva".

Des de Vox, José Luis Aguirre ha apuntat que promocionar la taronja valenciana és "el mínim que s'hauria de fer", ha advocat per un etiquetatge diferenciador i ha assegurat que Vox "defensarà en totes les institucions els interessos dels agricultors valencians".

'Agenda Digital Europea'

D'altra banda, Les Corts han aprovat per unanimitat una proposta del PSPV perquè el Govern valencià coordine esforços amb el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats en el compliment de la 'Agenda Digital Europea', amb la inclusió d'una esmena de Podem perquè tinga en compte mesures de cohesió social, "respecte a la dignitat" i protecció de dades personals.

L'oposició li ha donat suport malgrat considerar que suposa un "brindis al sol" (PP) o que arriba tard (Cs) i de manera "tímida" (Vox).