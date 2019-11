Martínez (APV):"Europa debería plantearse un impuesto a las mercancías de países que no cumplen reglas medioambientales"

20M EP

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha afirmado este miércoles en el encuentro del grupo de trabajo de la Unión Europea Mediterranean CNC Ports and Motorways of the Seas que "Europa debería plantearse un impuesto a las mercancías de países que no cumplen reglas medioambientales estrictas".