Hugo Castejón, en 'shock' tras 'GH VIP 7': "Sufro pesadillas, sueño que me atacan"

Su segunda expulsión parece que será la definitiva. Las secuelas que le ha dejado a Hugo Castejón su paso por GH VIP 7 han sido notables. En plena polémica por la violación que ocurrió en la casa de Guadalix y por la que varias marcas están retirando sus sponsors, el cantante se ha abierto en exclusiva en una entrevista con la revista Lecturas.

En ella, el exconcursante, uno de los más polémicos de la edición, habla de absolutamente cada faceta de su vida, asumiendo que aún así se sabe tímido. Entre otras cosas, afronta el shock en el que le ha dejado su estancia en el espacio de Mediset.

"He pasado días muy duros, he sufrido muchísimo por la soledad y la traición. Sufro pesadillas, sueño que recibo ataques", asegura sobre su convulsa historia dentro del programa, del que no guarda muy buen recuerdo a pesar de haber sido repescado.

Él admite que escribir su blog, bailar por la casa o hablar solo han sido muy necesarios para él en GH VIP para mantener viva su "fuerza interior", dado que su resistencia se veía mermada día a día por una convivencia desastrosa que admite que le ha dejado secuelas. "He perdido seis o siete kilos", desvela.

A pesar de admitir que para él "lo peor" del concurso ha sido Mila Ximénez, hay algo que le ha dolido mucho más, y es cómo cambió su amistad con Adara de un día para otro.

"Lo que peor llevo en la vida es la traición. Adara me abandonó intentando hundirme. Creo que me vio como potencial ganador", afirma sobre su excompañera, a la que tilda sin ningún tipo de duda de "desleal y falsa".

Lo que más le pesa es, como él mismo argumenta, cómo lo han pasado sus padres. "Me da lástima que mis padres hayan tenido que ver lo que me estaban haciendo", confiesa, así como que la visita de su progenitor le proporcionó "refugio y apoyo".

A pesar de que su última relación conocida fue con Miriam Saavedra, con quien estuvo en un descanso de ella con Carlos Lozano, Castejón se hizo célebre por su relación de dos años con Marta Sánchez, sobre la que desvela algunos detalles en la entrevista y a cuya pareja actual, Dani Terán, le lanza una pulla.

Pero prefiere no hablar de ello, sino ahora centrarse en su música -está, afirma, a punto de sacar una nueva canción y vendrá con gira incluida- y cree que haber participado en GH VIP le puede abrir las puertas de la política, dado que, como economista del Estado con una amplia formación académica, sería idóneo como ministro de Economía. "¿Qué hay más importante que poder conectar con la gente", argumenta.