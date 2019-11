El parlamento aprueba por unanimidad una PNL del PP para pedir la denominación oficial 'Ría del Eo'

De este modo, la iniciativa insta al Gobierno asturiano a recopilar, de forma oficial, toda la documentación histórica acreditativa de la utilización inmemorial de la denominación Ría del Eo.

Del mismo modo, se pide al Ejecutivo que remita esa documentación acreditativa de la utilización inmemorial de la denominación Ría del Eo, una vez recopilada, a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, junto con la solicitud de que, previos los trámites necesarios, se proceda a la revisión del Nomenclátor Geográfico Conciso de España en el sentido de que la denominación Ría del Eo aparezca como nombre de uso preferente, al igual que el término Ría de Ribadeo, y no como un nombre de uso menor o restringido, como aparece actualmente.

Pese a la unanimidad que respaldó la PNL, desde Ciudadanos incidieron en la necesidad de preocuparse más por el mantenimiento de la ría que por su denominación; mientras que los socialistas animaron al PP a hablar con sus homólogos de la Xunta de Galicia para coordinar esta petición de que tengan la misma consideración ambas denominaciones: 'Ría del Eo' y 'Ría de Ribadeo'.

TENSIONES POR EL USO DEL 'GALLEGO-ASTURIANO'

Pero más allá del contenido de la iniciativa, en la que cada formación mostró su diversa opinión sobre la denominación hasta alcanzar el apoyo unánime a la proposición del PP, se vivieron nuevas tensiones en la Cámara autonómica con motivo del uso del 'gallego-asturiano' o 'fala' por parte del diputado 'popular' Álvaro Quipo en la defensa de su iniciativa.

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, se quejó al presidente de la Cámara, Marcelino Marcos, argumentando no entender al diputado del PP, como había hecho hace unas semanas con la consejera de Cultura, Política Llinguística y Turismo, Berta Piñán, en aquel momento con el respaldo de la diputada 'popular' Gloria García.

El presidente de la Junta recordó que el reglamento permite a los diputados usar las lenguas propias de Asturias, pero ha pedido a Queipo que se dirigiera a los diputados "de manera que todos puedan comprenderlo".

Así, el diputado del PP pasó a usar el castellano y puntualizó al diputado de Vox que no había hablado gallego, sino gallego-asturiano, "que es otra lengua".

La polémica persistió durante el debate sobre la propuesta, ya que la diputada de Unidas Podemos Nuria Rodríguez también intervino en gallego-asturiano. Como Ignacio Blanco ya no estaba presente, Rodríguez preguntó irónicamente a la otra diputado de Vox, Sara Álvarez Rouco, si ahora lo entendía, por lo que Rouco ha vuelto a reclamar el uso del castellano.

El presidente de la Junta volvió a solicitar el uso del castellano, a lo que la diputada de Unidas Podemos señaló que primero iba a hablar en gallego-asturiano y luego iba a traducirlo al castellano. Sin embargo, una vez que terminó anunció que no tenía su intervención escrita y que había sido improvisada, por lo que no iba a poder repetir lo mismo en castellano.

Por otro lado, desde IU, Ovidio Zapico, y el PSOE, Alba Álvarez Núñez, se solidarizaron con el diputado del PP por el impedimento a usar el gallego-asturiano. No obstante, en el siguiente punto, el diputado 'popular' Pablo Álvarez les dijo que no se confundieran con el PP, que "no ha cambiado de idea" y aunque respeta la decisión de su compañero de emplear el gallego-asturiano también respalda la petición de Vox de pedir que se use el castellano, como "único idioma oficial de Asturias".

OTRAS PROPOSICIONES

Por otra parte, el parlamento ha abordado una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos sobre medidas contra la deslocalización de actividades, que decayó con 38 votos en contra frente a 6 a favor.

También se rechazó por el pleno de la Junta proposición no de ley de Vox sobre adopción de medidas, en relación con la actividad del juego, para la protección de niños y adolescentes, y otros colectivos en riesgo, y para la prevención de la adicción al juego.