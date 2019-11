Les Corts piden por unanimidad una campaña de promoción de la naranja valenciana en toda España

La iniciativa de Ciudadanos (Cs) ha recibido el apoyo de todos los grupos, que aunque en algún caso han calificado de "superficiales" las medidas que plantea han optado por el sí porque "toda piedra hace pared".

El PP había presentado una enmienda pidiendo añadir otras reivindicaciones como agua para los regantes alicantinos o asegurar los controles fitosanitarios a los cítricos que llegan a la Unión Europea desde terceros países que no ha sido aceptada por la formación naranja al considerar que distorsionaba el objetivo principal del texto.

En concreto, además de las campañas de promoción en España y el extranjero, impulsando la naranja valenciana como "uno de los principales símbolos del patrimonio de la región", se pide a la Generalitat que tramite "a la mayor brevedad posible las ayudas de minimis propuestas en la orden del pasado mes de mayo", una planificación de la estructura varietal para reducir costes y mejorar precios y que el Gobierno pida a Bruselas un plan específico de apoyo al sector "ante la dramática situación de precios, doblemente golpeada por las recientes inundaciones tras el paso de la DANA" .

El portavoz de Cs, Toni Cantó, ha explicado que su infancia estuvo "muy pegada al campo valenciano" y ha recordado olores, anécdotas y lugares que le transportan a ella para destacar la necesidad de apelar a las emociones para promocionar este producto valenciano, ya que "hasta ahora nadie ha apelado al corazoncito de los valencianos".

"Ayudemos a los agricultores a tener una vida más digna. No ha habido una campaña que diga que nuestras naranjas son las mejores del mundo, que lo son; que defienda a Leandro que está pasando por graves dificultades o que explique que consumiendo esas naranjas nuestra salud mejorará, que lo hará", ha afirmado, destacando también el trabajo hecho para poner en valor el plátano de Canarias: "Yo no compro uno que no sea canario".

Cantó ha explicado que, como liberal, no es de boicots, sino de incentivos, y por ello cree necesario incentivar el consumo de naranja valenciana y dedicar a ello una partida en los presupuestos valencianos.

El diputado del PP Miguel Barrachina ha destacado que ahora Andalucía promociona su naranja en la radio y el dinero de los contribuyentes "va a promocionarlas y no acaba en manos de narcotraficantes o en prostíbulos". Por ello, ha dado el visto bueno aunque ha planteado otras medidas que, a su juicio, mejorarían el texto pero que no han sido aceptadas ya que, como ha indicado Cantó, "se aparta" del espíritu de esta iniciativa.

Barrachina le ha replicado que se conformaría con incluir la demanda de agua para los regantes alicantinos y Cantó ha indicado que está de acuerdo con esa reivindicación pero en otra iniciativa para "no cambiar el sentido" de esta propuesta.

"TODA PIEDRA HACE PARED"

El socialista David Calvo ha afirmado que apoyan esta iniciativa porque "toda piedra hace pared" pero ha recordado que ya se hace esa promoción con una partida habilitada para ello. Al respecto, Toni Cantó le ha preguntado si considera que pueden sacar pecho por dedicar 50.000 euros para esa promoción.

Desde Compromís, Josep Nadal ha señalado que apoyan esta proposición, que no es la que ellos hubieran presentado, "en aras de la unidad de toda la sociedad valenciana para afrontar la situación tan triste del campo valenciano", y ha aprovechado para denunciar que "los agricultores valencianos no tienen un Estado detrás que los defienda" y los tratados de libre comercio sitúan a la naranja "a los pies se los caballos".

Ante su defensa de un lobby valenciano en Bruselas, Toni Cantó ha mostrado sus dudas respecto a su utilidad, ya que si hubiera 17 distintos "perderían fuerza", por lo que se ha mostrado partidario de englobarlos bajo la marca España. Además, ha indicado a Nadal que no ayuda a la venta de productos valencianos "espantar a empresarios".

La diputada de Unides Podem Beatriu Gascó ha lamentado que esta propuesta de Cs apunta a "soluciones superficiales que no solucionan las causas estructurales" de la crisis citrícola, pero ha dado su respaldo porque "cualquier muestra de apoyo es positiva".

Desde Vox, José Luis Aguirre ha apuntado que promocionar la naranja valenciana es "lo mínimo que se debería hacer", ha abogado por un etiquetado diferenciador y ha asegurado que Vox "defenderá en todas las instituciones los intereses de los agricultores valencianos".

Por otro lado, Les Corts han aprobado por unanimidad una propuesta del PSPV para que el Gobierno valenciano coordine esfuerzos con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el cumplimiento de la 'Agenda Digital Europea', con la inclusión de una enmienda de Podem para que tenga en cuenta medidas de cohesión social, "respeto a la dignidad" y protección de datos personales.

La oposición la ha apoyado a pesar de considerar que supone un "brindis al sol" (PP) o que llega tarde (Cs) y de forma "tímida" (Vox).