Cristina Maruri: creatividad entregada a ayudar a los demás

Este sábado se celebra Fair Saturday, una "respuesta al consumismo" del Black Friday que surgió en Bilbao hace cuatro años y ya es un movimiento internacional. Cristina Maruri es una de las embajadoras de esta iniciativa que defiende que "se puede cambiar el mundo a través del arte y la cultura", ya sea con aportaciones directas o a través de la concienciación.

La solidaridad es también el motor de la creatividad de esta bilbaína. Aporta su granito de arena a la causa con una exposición de fotos (suyas y de invitados) que ofrece "una mirada al mundo más necesitado" y se podrá ver hasta enero en varios centros municipales de su ciudad. Reúne retratos de niños, mujeres y ancianos tomados en sus viajes a Nepal, Vietnam, Filipinas o Etiopía. Su próximo destino es un orfanato de Sri Lanka y, a la vez, recoge teléfonos viejos para mandarlos a Etiopía, "ellos con eso comen".

Exposición de fotos de Cristina Maruri en Bilbao. (CORTESÍA DE CRISTINA MARURI)

Aunque colabora con organizaciones como Oxfam o Manos Unidas, casi siempre que dona dinero o material escolar lo entrega directamente, "así sé que siempre llega". Gran parte de esas ayudas salen de su trabajo creativo: de la venta de pósters de sus fotos, diseñados por Giovani Díaz (creador de su web Cristinamaruri.com); o de los beneficios de sus libros.

Esta última pata de su obra fue la que nos puso sobre la pista de Cristina Maruri. Asesora jurídica de profesión, debutó como escritora en Todas mis fotos hablan de ti (B de Books, 2017), una novela sobre "un triángulo amoroso real y virtual" que surgió "una tarde en Marrakech, viendo una puesta de sol".

"Somos la primera generación que vive dos realidades, la real y la virtual. Instagram es una aplicación que me gusta por el tema de la fotografía y de la creatividad que llevo tan dentro. Con el hilo conductor de mis viajes, creé en 22 días estas 416 páginas". Tardó solo 15 en encontrar editorial. "Magias de la vida. No podía parar, me pasa siempre que escribo", reconoce.

Cinco novelas y tres poemarios

Ese libro fue el primero de una saga que continúa en otras cuatro novelas que "basculan sobre unos mismos personajes, aunque no sean centrales". Ya tiene tres (Bailando un vals, Elisa y La bahía de la plata) y está terminando una cuarta.

Por si fuera poco, acaba de editar su primer poemario: Los poemas de Nadia (Ediciones Vitruvio). A partir del personaje de Elisa e inspirándose en fotos de Instagram, surgieron estos versos que reflejan la ilusión pero también la desesperanza del amor. El periodista Mitxel Casas fue el primero en darle una oportunidad, "a través de su emisora Música & Cultura y en YouTube, desde su programa Cartas al anochecer. Nunca se lo agradeceré lo suficiente", recalca.

'los poemas de nadia' Cristina Maruri. Ediciones Vitruvio, 2019 El amor vertebra este primer poemario que huele a mar y donde está muy presente la naturaleza, en la que se reflejan los sentimientos. Los versos se dirigen a Isidoro, "el amor perdido de Nadia, la madre de Elisa [el personaje de su novela inédita], que se marcha a México". En él buceamos en la intimidad de una mujer y la violencia que vive: "Es hora de que dejemos de ser esclavas", reivindica Cristina Maruri.

Ese fue el comienzo de un camino que ha llevado sus versos a una placa en la Ruta de la poesía de Estepona, donde acaba de estrenar además un espacio semanal en la radio municipal (Café con Poesía, de la mano de Juanma Herrera). O a cerrar el Año Jubilar de Santo Domingo de la Calzada con unos poemas al santo. Allí volverá Cristina Maruri en julio "con una exposición fotográfica".