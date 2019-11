La Guàrdia Civil analitza la casa i el cotxe del sospitós de la desaparició de la jove de Manuel

Així ho ha assenyalat el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, en ser preguntat pels mitjans per la situació de les perquisicions per a trobar la dona de 25 anys, qui va desaparéixer després d'haver quedat per internet amb un home.

El delegat ha explicat que des de fa un parell de dies s'ha incorporat a la investigació la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, que està coordinant l'operatiu i que treballa en col·laboració amb la Comandància de l'Institut Armat, que està duent a terme les tasques de cerca.

Tres són els objectius dels agents: localitzar la desapareguda, el prioritari; donar amb el presumpte autor, amb l'esperança de poder detindre'l "en les pròximes hores o dies"; i aclarir els fets, ha explicat Fulgencio.

"TOTS ELS ESCENARIS, TAMBÉ ELS PITJORS"

La Guàrdia Civil ha introduït gossos de localització en les tasques perquè "han d'estudiar-se tots els escenaris, també els pitjors", ha reconegut, al mateix temps que ha expressat el desig que, finalment, es trobe la dona en bon estat.

Així mateix, ha confirmat que el que sospitós va intentar desballestar el seu cotxe i que no fóra objecte d'anàlisi forense. "Açò ens porta a plantejar-nos un resultat dur", ha admés.

Hui dimecres, la Guàrdia Civil escorcolla el domicili del sospitós. "Estem en la fase de localització de vestigis tant en la casa com el cotxe o qualsevol altre element que haja pogut ser un hipotètic escenari on la desapareguda i el presumpte autor podrien haver-se trobat", ha finalitzat.