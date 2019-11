La USAL diseña un kit para detectar de manera rápida y sencilla enfermedades tropicales en países de bajos recursos

Este trabajo lo han publicado en la revista especializada 'Scientific Reports', de la editorial Nature Research, donde los promotores dan a conocer los resultados de sus avances en el campo del diagnóstico molecular de la esquistosomiasis, la segunda enfermedad parasitaria más importante tras la malaria que afecta a más de 250 millones de personas en zonas tropicales y subtropicales del planeta.

Según la USAL, en el trabajo, titulado 'Progress in loop-mediated isothermal amplification assay for detection of Schistosoma mansoni DNA: towards a ready-to-use test', los autores describen "un método sencillo de estabilización" de los reactivos necesarios para la amplificación isotérmica de ácidos nucleicos tipo Lamp, que permite su uso para realizar diagnóstico molecular en formato kit listo para utilizar "a pie de paciente".

La tecnología Lamp permite la amplificación de ácidos nucleicos con elevada sensibilidad y especificidad a temperatura constante y los resultados pueden visualizarse a simple vista por cambio de color. Así, la infraestructura necesaria para su realización es "mínima y adaptable" a múltiples situaciones en laboratorios poco equipados en países con escasos recursos, ha indicado la USAL.

El estudio se enmarca en la línea de investigación de diagnóstico molecular del grupo del Cietus, que desde hace años trabaja en el desarrollo e implementación de nuevas herramientas moleculares sencillas para un diagnóstico fácil y económico de enfermedades tropicales olvidadas o desatendidas (NTDs).

Las NTDs son un grupo de enfermedades infecciosas, muchas de ellas parasitarias, que afectan a más de mil millones de personas en el mundo (aproximadamente a una de cada seis personas), que se concentran fundamentalmente en países pobres de África y América Latina con una elevada morbilidad y mortalidad, ha informado la USAL.