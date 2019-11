Elsa Pataky no puede ocultarlo más: "Antes de Navidad, nos mudamos por fin a nuestra nueva casa"

Es increíble todo lo que te da tiempo a hacer en apenas veinticuatro horas cuando eres Elsa Pataky. Claro, como no come en 16 horas (ella misma lo ha relatado y le han llovido las críticas). Pero la actriz ha sacado unos minutos para poder dar una entrevista y anunciar una noticia que llevaba tiempo queriendo soltar: su mudanza próxima.

La intérprete, de 43 años, ha viajado de forma exprés a España desde Australia y, durante una sesión fotográfica para Women's Secret, ha respondido las preguntas de ¡Hola!, donde no ha podido el cambio familiar que se avecina en casa de los Hemsworth-Pataky.

"Nos mudamos por fin a nuestra nueva casa, donde ya pasaremos la Navidad", ha confesado visiblemente feliz por la noticia mientras posaba para protagonizar la nueva campaña KissMass Time.

"Chris y yo nos hemos implicado en cada detalle de nuestra casa. Ha quedado muy bonita. Es muy serena y muy mediterránea, he plantado mis olivos… Me recuerda mucho a las construcciones de Ibiza", detalla la actriz, definiendo esos pequeños detalles que otorgan empaque al hogar.

No es el único cambio con el que busca comenzar 2020 la cuñada de Liam Hemsworth, de quien dice que está "chafado" y que se "merece mucho más" tras su ruptura con Miley Cyrus, y sobre quien añade ahora: “Después de una relación a la que ha dedicado diez años, Liam está bastante tocado, pero lo lleva bien. Se ha resguardado en la familia y con su hermano Chris, al que está muy unido".

Pero hablando de sus propias decisiones, Elsa Pataky lo va teniendo cada vez más claro. "Me apetece volver a llevar la melena larga, así que lo estoy dejando crecer", confiesa, así como habla de los trucos que utiliza para mantenerse tan en forma (y que acaba de publicar en forma de libro, Strong).

"Cada vez utilizo más pesas para crear más músculo, que es lo que evita la flacidez. Hago muchos ejercicios para los glúteos", algo que también aprecia en su marido: "Me gusta cuando Chris está un poco más definido y no tan musculoso, más que nada para poder abrazarle, ¡porque con los músculos no llego a rodearle!".