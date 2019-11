CCOO y UGT se concentran contra el despido por enfermedad

La secretaria de política sindical de UGT, Mar Celemín, ha exigido la derogación de la reforma laboral, que "endureció" la aplicación del artículo 52, y ha advertido de que, si esta es la tónica habitual, se darán situaciones "graves" de trabajadores que con una valoración médica tenga que ir al centro de trabajo "si no quieren ser despedidos", poniendo en riesgo la salud del propio afectado y de sus compañeros.

En la misma línea, desde CCOO, Gerardo Argüelles ha lamentado que el Tribunal Constitucional haya primado el derecho mercantil de una empresa sobre la salud de los trabajadores. "No podemos permitir que los trabajadores no se queden de baja por miedo a ser despedidos", ha aseverado, para después incidir en que los trabajadores "no se quieren poner enfermos" sino "cumplir" con un trabajo que no pueden hacer "si no están en condiciones físicas para realizarlo".

En el manifiesto leído durante la concentración, ambos sindicatos han coincidido en afirmar que derogar las reformas laborales "es una necesidad", pero acabar con el artículo 52.d "es urgente". "Reclamamos a los partidos y a sus grupos parlamentarios un compromiso con la necesidad de mejorar las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora", han afirmado.