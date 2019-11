Monago pide que Vara se pronuncie porque Sánchez va "camino de pactar con independentistas" y "es malo" para Extremadura

Así, ha considerado que esta circunstancia "es malo para el conjunto del país, es malo para la Constitución Española que empieza también a acabarse, es malo en definitiva para el pueblo extremeño", porque "cuando uno pacta con los independentistas y es tan necesario su voto al final lo que ocurre es que las perras vuelan de sitios como Extremadura y van a sitios donde el chantaje es la moneda de cambio para sostener un gobierno", ha incidido.

En este sentido, en rueda de prensa este miércoles en Mérida, el líder de los 'populares' extremeños ha criticado que "el más español de los españoles" -en alusión a Guillermo Fernández Vara- "está callado" pese a que en su momento dijo que "si Sánchez pactaba con los independentistas él se iba".

"Está callado (Vara), haciendo mutis por el foro cuando se está hablando con independentistas catalanes, cuando se está hablando con independentistas tan radicales como aquellos de ERC que tienen a su jefe de filas en la cárcel", ha lamentado Monago, quien critica que "sin embargo el más español de los españoles está fuera de ese club, está por lo tanto en el más absoluto de los silencios".

De este modo, ha considerado que Vara "algo tiene que decir" porque "estamos camino de pactar con los independentistas radicales y eso es malo para Extremadura". "Sánchez está pactando, lo estamos viendo todos, día sí día también con los separatistas", ha incidido.

MEDIDAS EN CAMPO ARAÑUELO

Por otra parte, el 'popular' también se ha referido en su comparecencia ante los medios a que tras revisar los "avances" de los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2020 no hay "ni una sola medida" ni "un céntimo de euro" para el Campo Arañuelo, ni "ningún plan de regeneración" para la zona ni "ningún plan para prever lo que va a suceder, que es el hundimiento económico de toda esa zona" como consecuencia -ha señalado- de que "se va a cerrar" la Central Nuclear de Almaraz.

En este punto, ha afirmado que en dicho "plan" para "cerrar" la citada central nuclear Guillermo Fernández Vara es "el oficial enterrador" y hay unos "peones sepultadores" que son, ha dicho, los extremeños José Luis Navarro en Enresa como "encargado del desmantelamiento" y Pilar Lucio en el Consejo de Seguridad Nuclear, "para que nada pueda fallar en el plan de cerrar Almaraz".

"Aquí hay un plan, aquí hay un ejecutor (Vara), aquí hay unos auxiliares (José Luis Navarro y Pilar Lucio) y se está llevando a cabo el mismo", ha espetado Monago, quien ha lamentado que Vara "es capaz de hundir una comarca entera y desviar la atención con un cochecito eléctrico", ha señalado en alusión a que el Ejecutivo regional ha ofrecido un coche eléctrico a la activista sueca Greta Thunberg para que pueda viajar desde Lisboa a Madrid para asistir a la Cumbre del Clima.

En este sentido, ha criticado que en la región, después de haber votado al PSOE por mayoría absoluta, "se está cerrando el Campo Arañuelo, los jóvenes se van por miles de Extremadura, los MIR en Cáceres están poniéndose en huelga en estos momentos", tras lo que ha lamentado que frente a esta situación la Junta trata de mantener a "todos entretenidos con el coche eléctrico y los titulares de prensa".

"Se va a cerrar (la central nuclear de) Almaraz y no hay modelo alternativo en los presupuestos", ha insistido Monago, quien ha rechazado que ante esta situación en la que se va a producir el "hundimiento económico" de la comarca de Campo Arañuelo los alcaldes socialistas de esta zona se mantienen "callados".

Al respecto, y tras afirmar que podría compararse la situación existente en la zona de Valdecaballeros -que "pudo tener (una nuclear) pero se cerró"- con la que podría producirse "en el futuro" en Almaraz tras "cerrar" la central nuclear, ha criticado "el cuento chino" de la Economía Verde y Circular que está promoviendo la Junta, y que está llevando a medidas de carácter "fundamentalista" como la de la prohibición de recogida de aceituna por la noche "porque tienen que preservarse los pájaros".

"No se puede ser fundamentalista en una comunidad autónoma donde la tasa de desempleo campa a sus anchas y donde los jóvenes se van por miles", ha espetado el 'popular', quien ha indicado también que "desde luego si no hubiera ganado el PSOE no se cierra con tanta celeridad (Almaraz) porque tenía todavía vida útil"; al tiempo que ha señalado que él es una persona "pro puestos de trabajo" en una zona (Campo Arañuelo) que actualmente tiene "una renta per cápita alta, dinámica económicamente" porque "tiene la presencia de una central nuclear".

GRETA THUNBERG

Asimismo, y en alusión de nuevo a que el Ejecutivo regional ha ofrecido un coche eléctrico a la activista sueca Greta Thunberg para que pueda viajar desde Lisboa a Madrid para asistir a la Cumbre del Clima, el 'popular' ha dicho que espera que "esta chica cuando pase por Extremadura firme en el libro de honor de Almaraz" y "que le expliquen lo que ha supuesto en miles de puestos de trabajo (la central nuclear) en las últimas décadas" en el Campo Arañuelo.

"Y no voy a decir más cosas porque es una menor", ha añadido Monago, quien sobre que "una menor de Suecia diga que le hemos robado el futuro cuando tiene la renta per cápita más alta de Europa" ha dicho a continuación: "se lo habrán robado a los extremeños el futuro, pero a ti y a tus padres, sueca... ¿A ti te han robado el futuro, sueca?", se ha preguntado.

"Esto es como venir aquí de la calle Serrano de Madrid y decir 'me han robado el futuro'... Hombre, como promedio, alguno a lo mejor, pero no precisamente en la calle Serrano, con todo respeto también a los de la calle Serrano", ha añadido en alusión a que la Junta haya anunciado que le va a dejar un coche eléctrico a la niña sueca Greta Thunberg "porque eso ha conseguido unos titulares en la prensa".

Sobre este mismo respecto, ha apuntado sobre dicha niña sueca -que viaja en catamarán hacia España para asistir a la Cumbre del Clima- que "tenía que estar en el colegio". "Digo yo que en España no podría hacerse eso. En España tiene más derecho un niño que en Suecia por lo que estoy viendo. En España ese niño estaría la fiscalía de menores actuando porque tendría que estar escolarizado, creo..."

"Yo tengo dos pequeños, a mí no se me ocurre que no vayan a clase... A mí me dice el pequeño 'voy a ir ahora a dar conferencias en Naciones Unidas y por el mundo'... Tienes que ir al colegio, tú no puedes, yo esto no lo puedo justificar, en Suecia sí pero aquí no", ha concluido.