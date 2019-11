El Ayuntamiento de Calahorra, en desacuerdo con manifestación Heogalde aunque "hay que aceptarla porque está autorizada"

Además, y ante los rumores de una 'contramanifestación', el portavoz socialista de la localidad, Esteban Martínez, ha pedido a la ciudad "que mantenga la cordura".

Para Martínez, que no cree que la gente de Calahorra vaya a acudir a la convocatoria de RTS Heogalde, "la mejor noticia del próximo sábado sobre la manifestación es que no haya noticia que dar"; es decir, "que todo transcurra con normalidad" porque además "esta manifestación no defiende intereses de Calahorra".

Por su parte, el presidente de RTS Heogalde, Ángel Vegas, de Badarán, y su representante en Calahorra, Juan Carlos Gil, se han referido, en una rueda de prensa, a las "sentencias excesivas" en las condenas a los responsables del "procés" y de la agresión de Alsasua.

Han dicho que su partido es de "izquierda moderada" y han rechazado las acusaciones de ser un partido abertzale así como "los calificativos de partido estúpido y fuera de tono" con el que se han referido a su formación.

Vegas y Gil se declaran también "sorprendidos" por el revuelo de su convocatoria diciendo que este asunto se ha "sobredimensionado" y prometiendo una manifestación pacífica.

Los convocantes han afirmado que el concejal de Izquierda Unida en Calahorra, Óscar Moreno, que en un principio prestó la sede de su grupo municipal para la rueda de prensa de Heogalde, "no tiene nada que ver con ellos".

Los representantes de Heogalde, que finalmente han dado su rueda de prensa en un bar de Calahorra, "niegan igualmente estar detrás de algunas pintadas amenazantes aparecidas ayer contra los representantes municipales del PP y Vox, Luis Martínez-Portillo y Maite Arnedo".

Sobre la razón de convocar la manifestación en Calahorra, desde Heogalde dicen que "no hay intencionalidad oculta" y que es "simplemente" porque se trata de una cabecera de comarca "con una notable cantidad de población, bien comunicada y por la presencia de un representante de Heogalde en esta ciudad".

A la manifestación, a la que según los convocantes podrían participar unas 200 personas, acudirá Montse Ortega en representación de Omnium Cultural.

La manifestación de RTS Heogalde comenzará en el solar del Silo a las 10 de la mañana y, tras bajar por la calle Bebricio, terminará en la Glorieta de Quintiliano.