La técnico de Castro Yolanda Sánchez afirma que el juez de 'La Loma' la imputó por negarse a hacer una pericial

20M EP

La abogada y extécnico del Ayuntamiento de Castro Yolanda Sánchez, acusada por la fiscal de 'La Loma' de un presunto delito de cohecho, ha declarado este miércoles en el juicio que el juez instructor de la causa -Luis Acayro Sánchez, entonces titular del Juzgado nº 2 de Castro-, la imputó por negarse a hacer una pericial. "Me dijo que me iba a enterar y vaya si me he enterado", ha afirmado tras asegurar que se negó porque el juez "quería dirigirme la pericial".