Castilla tilda de positiva la presencia de Canarias en la WTM y prevé 5 millones de turistas británicos en 2019

"La valoración es positiva porque hemos cumplido el objetivo con el que fuimos, con independencia de que los resultados efectivos de repercusión los veamos con cierto tiempo. Habrá que esperar", ha asegurado este miércoles durante una comparecencia en el Parlamento de Canarias a petición de Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) para hacer una valoración de la cita.

De igual modo, tachó la agenda llevada a cabo de positiva porque Canarias abordó asuntos como la caída de Thomas Cook, el Brexit, el retroceso del mercado alemán, y la necesidad de un turismo sostenible y responsable. "Participamos en un especial contexto; por un lado Thomas Cook y por otro el Brexit. Hemos tenido constancia de que cada vez que hay una prórroga del brexit hay un repunte de ventas", dijo.

Comentó que la WTM fue una oportunidad en tiempo y en territorio para el archipiélago. "Con Canarias fueron más de 350 profesionales de todo el archipiélago, fuimos todo un escaparate del destino", recalcó para insistir en que se ha pulsado el mercado y a los operadores británicos y europeos, a quienes lanzó un mensaje "apelando a valores emocionales". "Tenemos que cambiar el mensaje -prosiguió- porque con el mercado británico nos une una relación histórica de amistad".

En este punto, expuso que el lema 'Pase lo que pase seguiremos siendo amigos' era el adecuado por la inminencia del Brexit, ya que, independientemente de lo que ocurra, las cargas burocráticas no deben afectar tanto para que los turistas lleguen al archipiélago.

LOS BRITÁNICOS NO VAN A DEJAR DE VIAJAR A CANARIAS

También mostró que los operadores turísticos incidieron durante la WTM en que los británicos no van a dejar de viajar a Canarias. Por su parte, previó cerrar 2019 con 5 millones de turistas británicos, por lo que, dijo, el daño de Thomas Cook se ha mitigado "de una forma u otra", y cerrar con 15 millones de turistas totales.

Respecto a la agenda de trabajo en el marco de la WTM, Castilla resaltó la intensa agenda de trabajo turoperadores y agencias de viajes "para conocer la percepción de los turistas británicos y las tendencias". "Van a seguir volando a Canarias y creen en nuestro destino", incidió.

CC: QUE LA HUELLA DE CARBONO SEA "IGUAL A CERO" Y "VERGÜENZA A VOLAR"

Desde CC, David Felipe de la Hoz destacó que el turismo es la herramienta más transformadora que tiene Canarias y que los nacionalistas han planteado que el modelo canario tiene que revisarse en todas sus vertientes.

Por ello, comentó que es necesario saber qué ha hablado el Gobierno en la WTM sobre el Brexit, la conectividad o la caída de Thomas Cook. "Todos los modelos centralizados tienen que tender a modelos distribuidos", apuntó.

Al respecto, remarcó que la vergüenza a volar es una realidad con discusiones en parlamentos europeos como el alemán. "Este es el panorama y lo que nos vamos a encontrar. Estamos en un momento ideal para repensar este modelo que nos ha dado 30 años de avances", aseveró.

De la Hoz explicó que hay que hacer una campaña estratégica dirigida a que Canarias es un destino sostenible "social y medioambientalmente" con la calidad y el mantenimiento del empleo, apostando por seguir con el proyecto de "crecer juntos" y trabajar con el sector para que la huella de carbono sea "igual a cero".

CS: "LA BUENA NOTICIA FUE LA APERTURA DE BASES DE JET2.COM"

El diputado de Cs, Ricardo Fernández de la Puente, apuntó que los objetivos de las grandes ferias siempre son los mismos y que en los últimos años se ha aprovechado para tener contactos con compañías aéreas "aunque no sea el marco adecuado para ello".

"La buena noticia fue la apertura de bases de Jet2.com", dijo para añadir que Canarias sigue siendo un referente en el Reino Unido y que de estas citas "siempre se trae algo positivo".

ASG: UN MODELO TURÍSTICO BASADO EN SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Por parte de ASG, Jesús Ramos Chinea observó que lo importante es explicar el modelo turístico canario y que esté basado en la seguridad y la sostenibilidad, "como en el caso de Thomas Cook, donde a los turistas, en vez de quedarse desamparados, se les facilitó el regreso".

No obstante, explicó que la Consejería está arrastrando deficiencias que existen desde hace años, como la renovación de los destinos. "La valoración final -de la WTM- deberíamos hacerla en unos meses, cuando veamos cómo ha evolucionado el sector".

PODEMOS: PRESENTAR CANARIAS COMO UN DESTINO ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE

Mientras, el diputado de Sí Podemos Canarias, Francisco Antonio Déniz, hizo especial hincapié en que tiene la impresión de que otros gobiernos que no son el británico han hecho más por Thomas Cook que el propio gobierno británico.

"Estamos asistiendo a un cambio de ciclo. Algo se ha agotado y tenemos que resetearnos y repensar el asunto. Uno de los valores que podemos plantearnos es presentar Canarias como un destino ecológico y sostenible. Un valor añadido sería que respetáramos el medio ambiente. Nos interesa a nosotros y les interesa a los turistas", advirtió.

NC: CANARIAS HA DADO UN EJEMPLO EN LA WTM DE LO QUE HAY QUE HACER

La diputada de NC, Sandra Domínguez, remarcó que en esta edición de la WTM, Canarias ha dado un claro ejemplo de lo que hay que hacer cuando se tiene una situación como la actual, aseverando en la importancia de la línea conjunta.

"A lo largo de los años -prosiguió- hemos valorado muchas veces la crítica que se ha hecho por los gastos desmesurados que se ha hecho en los años en los que las islas se promocionaban solas y la actuación que se ha hecho ahora ha sido conjunta y se han roto los estándares individualistas".

PP: EL GOBIERNO MANDA LA SEÑAL DE QUE CANARIAS ES UN DESTINO CARO

Desde el PP, el diputado Carlos Ester proyectó que la promoción es básica para mantener y aumentar la conectividad del archipiélago, apuntando que el Brexit y Thomas Cook hacían necesario vender "lo mejor posible" a Canarias.

Al respecto, quiso llamar la atención sobre la repercusión de estas dos situaciones y agregó que hay que tener un órgano como Promotur que "reme en positivo". "Ustedes ya parten de una situación de derrota porque ponen la facturación para 2020 con un límite de 15 millones y en 2019 eran 18.000 millones de euros", señaló.

"Ya dan por hecho que van a venir menos turistas, mientras que sobre la conectividad no se arriesgan a decir que van a aumentar conexiones. Hay que ser positivos, si salimos con una derrota encima no vamos a conseguir absolutamente nada; y si el Gobierno no da señales queriendo subir impuestos, manda el mensaje de que Canarias es un destino caro", acentuó.

PSOE: EL DESTINO CANARIO NO ESTÁ EN CRISIS

Finalmente, el portavoz del PSOE, David Godoy, ha afirmado que esta feria era especialmente importante por la situación actual aunque dijo que Canarias siempre estará presente para los británicos a la hora de viajar.

Asimismo, incidió en que ante la inestabilidad actual el Gobierno de Canarias ha trabajado para recuperar la conectividad perdida. "A falta de datos reales de esta feria el balance es positivo a grandes rasgos. El destino canario no está en crisis", sostuvo.