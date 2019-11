Qué se sabe sobre Jorge, el principal sospechoso de la desaparición de Marta Calvo

La búsqueda de Marta Calvo, la joven de 25 años natural de Albalat de Taronchers (Valencia) que fue vista por última vez el 7 de noviembre en el municipio valenciano de Manuel, sigue su curso mientras se van conociendo nuevos detalles de la investigación.

La mañana de este miércoles, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han desplazado a la última ubicación en la que fue vista Marta - un domicilio situado en la calle Sant Joan Bautista en Manuel- para realizar una segunda inspección más a fondo.

Tanto Espejo Público como el diario local Las Provincias han adelantado nuevos datos sobre el principal sospechoso, que se encuentra en paradero desconocido desde el mismo día en que desapareció Marta.

Colombiano de 35 años y con antecedentes

Según informan los citados medios, la Guardia Civil busca a un varón de 35 años, de nacionalidad colombiana, piel morena, con gafas y barba incipiente, que responde al nombre de Jorge y que se encuentra en paradero desconocido desde que se supo de la ausencia de Marta.

Siempre tal y como cuentan dichas publicaciones, el sospechoso tenía antecedentes por tráfico de drogas y había pasado por una prisión en Italia.

El hombre vivía en la vivienda que ahora investiga la Guardia Civil en régimen de alquiler, pero pasaba casi todo el día fuera de casa, según contaron vecinos de la localidad a Las Provincias.

Olor a lejía y un coche en el desguace

Al propietario de la vivienda le llamó la atención el fuerte olor a lejía que desprendía la casa, con apariencia de haber sido limpiada en profundidad, cuando acudió a visitar el inmueble una vez Jorge se hubo esfumado.

Además, los investigadores han hallado el vehículo personal del sospechoso, un monovolumen negro de marca Wolkswagen, en un desguace a punto de ser despiezado.

Todo apunta a una desaparición forzosa

Los indicios recabados hasta el momento apuntan a una desaparición no voluntaria. El último momento en el que se tiene conocimiento del paradero de Marta fue a las 5.55 horas del 7 de noviembre, momento en el que la joven envió la ubicación a su madre a través de WhatsApp.

La progenitora, alarmada al no tener noticias de su hija, decidió acudir al municipio y a la calle que le había señalado su hija a través del móvil. Allí, pudo hablar cara a cara con el sospechoso, que aseguró no conocer a ninguna Marta. La madre pudo conversar también con el propietario del inmueble, que llamó por teléfono a Jorge recomendándole que se presentara ante la Guardia Civil para aclarar la situación. Desde entonces no se sabe nada de él.

Dos días después, la madre de Marta Calvo presentó denuncia ante la Policía.