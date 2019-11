CEA ve "un error" de Delta Airlines la supresión del vuelo con Nueva York y cree que habrá otros interesados

Así, ha indicado en rueda de prensa en Málaga, junto al presidente de la Diputación, Francisco Salado, que la decisión de Delta "no es una buena noticia", incidiendo en que en este caso no parece que la rentabilidad sea la razón de la supresión de la ruta: "Muchas veces en las empresas hay decisiones estratégicas pero yo creo que es un error de la compañía".

"Si hay un aeropuerto con futuro, el tercero peninsular, en movimiento económico y conectividad con muchos espacios, no sólo de América sino de Asia, es el de Málaga, con más de 20 millones de pasajeros", ha sostenido González de Lara, quien ha indicado que ese hueco que dejará Delta "seguramente lo ocupará otra compañía y en eso trabajaremos, para que ese vuelo no se pierda porque es muy importante para Málaga y la Costa del Sol".

Cuestionado por si en esta decisión habrá influido el vuelo que unirá Sevilla con Nueva York, de la mano de American Airlines, desde 2020, el máximo dirigente de los empresarios malagueños ha indicado que esa ruta es bienvenida y que "ambos aeropuertos pueden ser perfectamente complementarios".

En este sentido, ha esperado que "ojalá" el aeropuerto de Sevilla "tenga mucho futuro" pero ha indicado que ambos vuelos no son incompatibles, más aún cuando la ruta entre Málaga y Nueva York, con más de una década, "estaba ya consolidada". Es más, ha recordado que se tenía la "firme aspiración de que no solo fuera en verano sino todo el año".

"Hay mercado, clientela, pero hay decisiones que trascienden a las comerciales y habrá que ver el motivo", ha apostillado González de Lara, quien ha destacado que estarán al lado de la Diputación para "apoyar y ayudar a que la línea aérea con Málaga se mantenga e incluso se potencie".

En los mismos términos se ha pronunciado el presidente de la Diputación de Málaga y de la empresa pública Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, quien ha reiterado que es "una mala noticia para la provincia y para la conectividad con Estados Unidos". En este sentido, ha asegurado que desconoce las razones que ha llevado a esta decisión, por lo que se ha solicitado una reunión con la aerolínea para conocer las razones de dicha supresión.

Ha apuntado que con urgencia se reunirá a la Mesa del Turismo de la Costa del Sol, donde están representadas las instituciones y el sector, "para analizar la situación y desde el Departamento de Conectividad seguimos trabajando en que no desaparezca y en abrir nuevas posibilidades".

"Hay más compañías y si desaparece ese vuelo que otra empresa esté interesada. Ese vuelo es rentable según me transmiten y no lo entendemos, vamos a seguir trabajando en mejorar la conectividad no solo con Nueva York sino con todos los destinos; es muy mala noticia", ha finalizado Francisco Salado.