El PSOE exige a Junta y Ayuntamiento que trabajen conjuntamente por mantener el vuelo directo con Nueva York

En este sentido, ha calificado de "mala noticia" la pérdida de esta línea "que hace once años abrió una ventana de oportunidades a la provincia de Málaga y al conjunto de Andalucía al conectarnos con el mercado norteamericano".

"La Junta de Andalucía no puede permanecer de brazos cruzados, ni restarle importancia como ha hecho el señor Marín, vicepresidente del Gobierno y responsable de Turismo. Marín ha tardado once meses en perder lo que nos ha costado once años mantener", ha afirmado.

Por ello, ha pedido un mayor compromiso a Marín con la provincia de Málaga, "el motor turístico de Andalucía". "No es la primera vez que su actuación genera dudas en nuestra provincia y en el sector turístico. Málaga necesita un titular de Turismo en el Gobierno andaluz que defienda sus intereses", ha asegurado.

Al tiempo, ha pedido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y al gobierno municipal que trabaje en un plan estratégico para atraer conexiones aéreas a Málaga. "En lugar de responsabilizar a Aena, a la que no le corresponde qué rutas o conexiones tiene cada aeropuerto, lo que tiene que hacer De la Torre es hacer su trabajo. Y también exigirle al Gobierno de la Junta que le apoye para que la conexión directa con Nueva York vuelva a Málaga", ha explicado.

De esta forma, el líder del PSOE ha llamado la atención por la "sumisión" de De la Torre al Gobierno de PP y Cs: "Ya no escuchamos al alcalde reivindicar a la Junta como antes", ha concluido.