Torra pide protagonizar un diálogo directo con Sánchez: "No queremos más fotos con flores"

El presidente catalán, Quim Torra, ha apostado este miércoles por abrir un "diálogo serio y con contenido" entre la Generalitat y el Gobierno, que implique que él se reúna con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez: "Me tiene que llamar", ha recalcado.

En la sesión de control al presidente de la Generalitat, en el pleno del Parlament, Torra ha planteado sus líneas rojas para la mesa de negociación que intentarán acordar ERC y el PSOE.

"Basta de fotos, no queremos más fotos con flores", ha subrayado Torra, que defiende "un diálogo de gobierno a gobierno, en el que los presidentes de los gobiernos se reúnan, y por eso el señor Sánchez me tiene que llamar".

Torra ha preguntado con retórica: "¿Qué quiere decir diálogo y hablar de gobierno a gobierno?". Acto seguido, el presidente de la Generalitat ha insistido en que hace falta de Cataluña y España se reconozcan como dos entidades jurídicas y como sujetos políticos que deciden buscar una "solución política" al conflicto.

En esta línea, Torra ha defendido que la vía es hablar "de gobierno a gobierno" y donde, por lo tanto, "el presidente del Estado habla con el presidente de Cataluña". "Y le llama, sobre todo le llama, para poder hablar", ha añadido.

La intervención de Torra ha llegado dos horas después de una entrevista del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, en Ràdio 4. El también coordinador nacional de ERC ha dicho que no ve "necesario" que Torra forme parte de la mesa de negociación entre gobiernos para resolver el conflicto político".

"No es descartable pero tampoco necesario. Hemos de tener flexibilidad. Si una parte decide enviar un determinado rango, la otra parte tendrá que enviar el mismo rango. Es lógico en cualquier negociación", ha afirmado. Aún con eso, Aragonès ha añadido que Torra "tendrá el papel que él quiera tener" y que el Govern lo decidirá en caso de que la mesa de diálogo entre gobiernos se pueda constituir.

Mesa de diálogo

Durante la réplica a la pregunta del líder de PSC-Units, Miquel Iceta, Torra ha reclamado "voluntad" de diálogo a los socialistas. El presidente del Govern ha avisado que hay que hablar de todo y, a continuación, ha criticado a Iceta: "Si de hablar de autodeterminación usted dice que 'pasemos a los postres', nos cuesta entender la voluntad de diálogo y negociación".

Así ha replicado Torra al presidente del PSC, que el domingo pasado dijo en la emisora Rac1: "No hay que renunciar a nada. Usted (el independentismo) me pregunta por la autodeterminación, yo le digo que no, y pasemos a los postres".

A su turno, iceta ha centrado su intervención en el espacio de diálogo de los partidos catalanes, que Torra prevé convocar para la primera semana de diciembre en el Palau de la Generalitat. El líder de los socialistas se ha mostrado "satisfecho" por la inminente convocatoria de la reunión, y ha preguntado al presidente si tiene algún "objetivo concreto" para plantear algún "guión" y, si hará falta algún "esfuerzo" para que asistan las formaciones que no asistieron a los dos encuentros anteriores (Cs, PPC y la CUP-CC).

Torra ha respondido que el espacio de diálogo está "abierto" a todos los partidos y que quien no ha querido asistir se ha "autoexcluido". El presidente ha interpelado a Cs y PPC para recordar que la pancarta de la fachada del Palau dice ahora "LIbertad de opinión y de expresión", y ha confiado en que esta vez asistan al Palau. Durante las dos reuniones anteriores de la mesa de diálogo de los partidos la pancarta decía "Libertad presos políticos y exiliados", con un lazo amarillo al lado.

Torra también ha constatado que será la primera reunión de la mesa de diálogo de partidos catalanes después de la sentencia del Supremo por el 1-O. En este sentido, el presidente ha dicho que sería "interesante" que todas las formaciones apuesten por el diálogo.

Por su parte, la presidenta del grupo de CatECP, Jéssica Albiach, ha pedido al Govern que "deje de mirarse de reojo" y comience a mirar a la cara de las personas que padecen pobreza energética y enferman por culpa del cambio climático. En la réplica, Torra ha dicho que espera que el posible gobierno español formado por PSOE y Unides Podem también gobierne "mirando a los ojos" de la ciudadanía.

El presidente de la Generalitat ha reclamado que, como consecuencia del preacuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se reviertan la reforma laboral y la "ley mordaza", la disposición adicional tercera, y que la Moncloa no recurra al Tribunal Constitucional las decisiones del Parlament. "Esperemos que ustedes miren a los ojos de los ciudadanos catalanes", ha sentenciado.