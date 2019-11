Puig, "absolutament convençut" de la legalitat de les ajudes a empreses del seu germà, veu una "operació política"

"Crec que que s'equivoquen", ha afegit Puig en referència a les denúncies del PP i la resta de partits de l'oposició i en atenció als mitjans després de rebre en audiència l'ambaixador del Regne Unit a Espanya, Hugh Elliott.

Així ha contestat Puig preguntes sobre l'expedient sancionador obert per la Conselleria d'Economia a quatre mercantils, entre elles empreses de comunicació en les quals participa Francis Puig, després d'observar "indicis racionals de l'existència de possibles conductes restrictives de la competència" en el marc d'una licitació pública per a la contractació d'un servici de recursos audiovisuals.

Sobre aquest procediment, el cap del Consell ha dit no tindre "ni la més remota idea". "I en qualsevol cas, tot això forma part del funcionament de l'administració i no tinc res més a dir. Cal fer les coses ben sempre. Jo tinc confiança absoluta en els funcionaris de la Generalitat i en la justícia i s'actuarà en correspondència", ha manifestat.

"En qualsevol cas, -ha continuat Puig- crec que que intentar traslladar permanentment a l'opinón pública aquesta situació en alguns aspectes, sincerament, és complicat d'entendre, però respecte que cadascun fa l'oposició com vulga".

Quant a si les subvencions de foment del valencià van beneficiar el seu germà i si es van donar respectant la legalitat, el president ha emfatitzat: "Estic segur que es van donar d'acord a la normativa. Estic absolutament convençut".

En aquest sentit, ha afirmat que "qualsevol ajuda que es done a una empresa està valorada per tècnics de la Generalitat" i ha assegurat que confia "plenament" en els treballadors públics, "que són els qui decideixen". Per açò, en opinió de Puig, "aquesta és una operació de caràcter polític".