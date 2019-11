PSOE y Podemos buscan otros apoyos para evitar que la negativa del PP a excluir a Vox le dé dos sillas en la Mesa

A menos de una semana de que eche a andar la próxima legislatura, Vox sigue siendo el principal motivo de preocupación por parte de algunos grupos y de atención en el Congreso. PSOE y Unidas Podemos buscaban este miércoles una alternativa entre los grupos para evitar que este partido tenga dos de las nueve sillas en la Mesa de la Cámara, las que les corresponderían por sus 52 escaños. Al mismo tiempo, los de Santiago Abascal han frustrado la aprobación de dos declaraciones institucionales en el Congreso, contra la violencia machista y sobre los derechos de la infancia a propuesta del PSOE,

Tras la reunión este martes entre la negociadora socialista, Adriana Lastra, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, el PSOE y Unidas Podemos ya no tienen ninguna duda de que los populares no están dispuestos a sumarse al cordón sanitario que quieren desplegar para excluir a Vox de la Mesa del Congreso. Sin embargo, socialistas y morados todavía no han tirado la toalla y aún buscan una fórmula que permita sumar votos para excluir al partido ultra, aun cuando el PP vote a favor de los dos asientos que les corresponde en la Mesa por sus resultados electorales.

Fuentes parlamentarias no han querido revelar todavía cuál es la alternativa, pero aseguran que se buscará el apoyo de los grupos que sean precisos para poder superar la votación sobre la composición de la Mesa, en la que fuentes del PSOE subrayaban este martes que "el plan es que Vox no esté a cualquier costa", a excepción de que PSOE y Unidas Podemos sumen una mayoría progresista.

Tres votaciones

La XIV legislatura empezará el próximo 3 de diciembre con la composición de las Cámaras, Congreso y Senado, en una sesión en la que quedarán conformadas las respectivas Mesas. En el caso del Congreso, donde el PSOE y Unidas Podemos están intentando la exclusión de Vox, deben celebrarse tres votaciones: una para elegir a la presidenta del Congreso, que quedará en manos del PSOE y previsiblemente seguirá desempeñando Meritxell Batet, y otras dos, para elegir a los cuatro vicepresidentes y a los cuatro secretarios de la Mesa.

Es ahí donde,en ausencia de un acuerdo político que modifique las mayorias, los resultados del 10N apuntan que el PSOE tendría tres puestos y el PP, Unidas Podemos y Vox, dos cada uno.

Para evitarlo, PSOE y Unidas Podemos propusieron a PP y Ciudadanos mantener la composición que salió tras el 28-A, que otorgaba a cada uno de estos dos partidos una vicepresidencia y una secretaría. El PP quedaría igual, pero Ciudadanos tendría una ganancia evidente, puesto que sus 10 diputados tras el 10-N no le aseguran ningún puesto.

Sin embargo, el PP se niega a excluir a Vox. Así se lo comunicó este martes García Egea a Lastra y así lo ha reiterado este miércoles su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha afirmado que "no hemos puesto jamás cordones sanitarios".

Por su parte, Ciudadanos se ha alineado finalmente con esta tesis este miércoles, después de guardar silencio este martes a la espera de ser contactados por el PSOE para empezar a negociar. Lastra aún no lo ha hecho y fuentes socialistas dudan de que vaya a hacerlo, dado que sin el acuerdo del PP el cordón sanitario a Vox no será posible, por mucho que los naranjas, con sus exiguos 10 escaños, estén dentro.

Este miércoles, su portavoz parlamentaria y próxima líder, Inés Arrimadas, ha considerado "legítimo" que Vox tenga un puesto en la Mesa, a pesar de que su formación también aspira a tener otro y que su negativa a apoyar la estrategia de PSOE y Unidas Podemos dejaría fuera a Ciudadanos.

Bloqueo a una declaración contra la violencia machista

Mientras socialistas y morados buscan una alternativa, Vox ha vuelto a ser la voz discordante este miércoles en el Congreso, donde se ha negado a apoyar dos declaraciones institucionales que ha presentado el PSOE, una contra la violencia machista y otra sobre los derechos de la infancia. El diputado de Vox Víctor Sánchez ha explicado que "en el último momento, un grupo parlamentario les ha puesto sobre la mesa un texto que es un trágala".

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebró el lunes pasado, el texto que ha rechazado Vox contempla el "papel que el Congreso tiene que desarrollar en contra de la violencia de género" y recordaba "de manera muy especial a todas las víctimas asesinadas y a sus familias".

"Queremos manifestar de forma rotunda nuestro compromiso para trabajar en la próxima legislatura dentro del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género", dice la malograda declaración institucional, para que el Congreso manifestara "su firme compromiso en la erradicación de la violencia contra las mujeres, su profundo rechazo a los agresores machistas y asesinos y el apoyo total a todas las mujeres víctimas y sus hijos e hijas".

La declaración sobre los derechos de la infancia buscar el compromiso "unánime de España de respetar, defender y promover la convención sobre los derechos de la niños y redoblar esfuerzos para abordar los principales retos de la infancia en España".

"Vox ha dicho que no va a firmar ninguna de las dos", ha afirmado la portavoz de Igualdad del PSOE, Laura Berja, que ha vinculado esta iniciativa a la presencia de Vox en la Mesa. "Hace falta valor y coraje de los grupos para aislar" a esta formación, ha apuntado.

Sin el apoyo unánime de todos los grupos, las declaraciones institucionales no salen adelante, a pesar de lo que el PSOE buscaba esta mañana apoyos del resto de grupos para escenificar de algún modo su contenido y su "repulsa" por la actitud de Vox.