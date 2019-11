Barbón afirma que la decisión sobre la ubicación de la fábrica de baterías de coches es empresarial y no política

Ha destacado que para su Ejecutivo una de las cuestiones estratégicas pasa por atraer nuevas inversiones para la comunidad y por ello destinan a este objetivo todos los esfuerzos políticos y también técnicos.

"Evidentemente tanto yo como mi consejero hemos comunicado a la ministra el interés en participar en este proyecto", ha indicado el presidente asturiano que ha añadido que una de las cosas exigidas para que estos proyectos salgan adelante es la discreción.

Barbón se manifestaba así en respuesta a la pregunta que la portavoz del IU, Ángela Vallina le ha planteado en sede parlamentaria para conocer qué gestiones está llevando a cabo el Gobierno asturiano, de las que pueda dar cuenta a esta Cámara, para lograr que sea Asturias el lugar elegido para la implantación de la primera fábrica de baterías de automóviles instalada en nuestro país.

El Jefe del Ejecutivo asturiano ha insistido en que no se pueden abrir "debates falsos" ya que no es el Gobierno de España quien va a decidir dónde se instala esa fábrica, ya que se trata de una decisión empresarial en la que compiten no sólo territorios españoles sino también de otros países.

"Esto no significa que renunciemos sino todo lo contrario, queremos un planteamiento razonable que nos permita tratar con la empresa", ha incidido Barbón, que ha añadido que no es algo que sirva únicamente para esta empresa.

El presidente ha agradecido la posición y actitud del grupo parlamentario de IU y ha recordado que a veces se olvida que una de las funciones del Parlamento es aunar esfuerzos.

Por su parte Vallina ha indicado que su grupo quiere destacar la importancia que para la región supone que se implante una planta como esa y ha compartido la necesidad de discreción. "El trabajo debe ser discreto, prudente y sensato", ha considerado Vallina.

"Nos basta con saber que ese trabajo se está realizando, la Junta debe verse involucrada políticamente en este proceso y el respaldo político debe ser un valor añadido que será tenido en cuenta por inversores", ha indicado Vallina.

Y es que a juicio de Vallina con la pregunta que se plantea en el Parlamento se busca sentar un precedente y marcar un itinerario para lograr este tipo de inversiones.