Les Corts modifican por unanimidad la ley de senadores para asegurar la continuidad en caso de coincidencia electoral

El texto que estaba vigente hasta ahora establecía que "el mandato de las personas designadas lo será hasta la finalización de la legislatura de Les Corts en la que se produjo la designación. No obstante, los senadores o las senadoras en ejercicio continuarán en sus funciones hasta la toma de posesión de los que hayan de sustituirlos, salvo el caso de que coincida la disolución del Senado y Les Corts".

La reforma quiere eliminar esa última salvedad, de manera que no se genere un vacío como el producido este año, cuando la convocatoria de generales y autonómicas para el 28 de abril hizo que la Cámara Alta se constituyera, por cuestiones de plazo, sin los nuevos senadores territoriales valencianos nombrados por Les Corts.

Precisa, así mismo, que el pleno convocado para la designación de senadores por el pleno del parlamento autonómico se deberá producir en el plazo de 30 días siguientes al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados y las Diputadas. Además, la propuesta explicita la supresión de los artículos que el Tribunal Constitucional anuló en 2017, relativos a la revocación de senadores, y también de las comparecencias previas y la evaluación de las personas propuestas por los grupos.

La iniciativa había sido presentada por todos los grupos menos Vox, cuyo diputado José María Llanos ha explicado que han votado a favor por el contenido, aunque no se les ofreció "la oportunidad de suscribirla". Así, ha criticado que hay en Les Corts "un cordón, una cinta, una intencionalidad de bullying con Vox" y aunque ellos no han venido "para hacer amigos" si alguien "sobrepasa las reglas parlamentarias" no dudarán en acudir a los tribunales.

"Ni cordón sanitario, ni bullying, ni dejar fuera de la política, pero yo no les llevaré a firmar ninguna resolución que tenga que ver con la democracia y con el sistema representativo porque se lo quieren cargar", le ha replicado el portavoz socialista, Manolo Mata, que ha reprochado a Vox que "dejan fuera del debate a los que vienen de otro país o a las mujeres parlamentarias" por lo que tendrán el respeto del PSPV a su persona y a sus electores "pero jamás a sus posiciones políticas".

El 'popular' Alfredo Castelló ha valorado que se soluciona el "error" cometido la pasada legislatura al reformar la ley de senadores para introducir su revocación, una "ley ad hominem, un linchamiento político contra una persona: Rita Barberá". Fue, a su entender, "una persecución política, una burla a la democracia representativa, un atentado contra la ley y la democracia y un asesinato a la Constitución" que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional.

Así, ha incidido en que con esa posibilidad de revocar a senadores se perseguía "estigmatizar una trayectoria política intachable y brillante, eliminar un icono del PP, derrotar a quien siempre les había barrido en las elecciones y acabar con ella políticamente".

"ABERRACIÓN JURÍDICA"

Manolo Mata ha recordado que también antes se había hecho una "ley ad hominem o más bien ad mujerem para evitar que Leire Pajín pudiera ser senadora" con el examen de valencianía y más tarde se aprobó la revocación, que él vio siempre "una aberración jurídica". "Larga vida a esta ley de senadores, la arquitectura institucional requiere poca creatividad", ha apuntado.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha destacado la necesidad de esta reforma para que los senadores territoriales valencianos no se queden en inferioridad de condiciones como ha pasado este año al coincidir las elecciones, al tiempo que ha defendido una reformulación del Senado para que "sea de una vez por todas la cámara de representación territorial" con una deliberación horizontal de las comunidades sobre las decisiones estatales.

La síndica de Unides Podem, Naiara Davó, ha señalado que se corrige con esta reforma "lo que obliga a modificar el TC en relación con la revocación" pero ha incidido en que el principal problema es que el Senado se concibe como "el freno de emergencia a cualquier cambio". Ha lamentado que "solo haya tenido papel de relevancia en la aplicación del 155" y que "una cámara de representación territorial su única función con importancia ha sido anular una autonomía", por lo que ha pedido su modernización: "Podría tratar los problemas plurinacionalidad y no ser una cámara de jubilación dorada".

Desde Ciudadanos, Mamen Peris ha mostrado su satisfacción al cumplir con lo que dicta el TC porque "es vergonzoso ver cómo otros parlamentos se burlan y lo desafían". Asimismo, ha apuntado que el Senado "debe modificarse y convertirse en una verdadera cámara de representación territorial que, junto con la modificación de la ley electoral española, no tendrá que estar cometida a chantajes ni de los nacionalistas ni de los independentistas".