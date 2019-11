Los peritos del caso Arandina trazan este miércoles el perfil psicológico de la víctima y los tres acusados 

Una psicopedagoga y trece peritos trazarán este miércoles el perfil psicológico de la víctima y los tres acusados del llamado caso Arandina, para los que la Fiscalía pide penas de cárcel que suman 118 años por una supuesta agresión sexual a la menor de 15 años ocurrida en noviembre de 2017.

Según fuentes del caso, la primera en declarar en esta quinta sesión de la vista oral que se sigue en la Audiencia Provincial de Burgos a puerta cerrada será la psicopedagoga que atendió a la niña en primer lugar.

Por su parte, momentos antes de entrar a la Audiencia y en declaraciones a los periodistas, el abogado del acusado Víctor Rodríguez ha restado importancia a esta declaración porque es "una testigo de parte pagada por la acusación".

Sin embargo, para el abogado de la acusación popular, Luis Antonio Calvo, que representa a la asociación Clara Campoamor, la de este miércoles es una jornada "importante" en la vista oral, porque "permitirá conocer mejor el estado psicológico de la menor entre los dos años que han pasado desde la supuesta agresión, así como el perfil de los tres acusados".

En este sentido, ha aclarado que entre los informes periciales, hay algunos que pretenden determinar el grado de madurez de los tres exjugadores de la Arandina e incluso habría un peritaje especifico sobre el grado de madurez de uno de ellos.

No obstante, ha explicado que, tras la sentencia del caso de La Manada de Pamplona, al tratarse de una agresión grupal, en este caso "no tendría relevancia la situación de cada uno y no afectaría al tipo delictivo que se les imputa".

Además de la testigo, durante esta jornada declararán seis peritos por videoconferencias desde Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Valladolid, Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Madrid. Mientras, el resto de peritajes se expondrán de manera presencial en la sala.

En la sesión se incluirá también pruebas documentales que consisten en grabaciones, audios y capturas de redes sociales.