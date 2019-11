Seis comunidades no imparten religión islámica pese a ser un derecho recogido en la Ley de Libertad Religiosa

Por fragmentación del alumnado, decisión de las autoridades o por falta de demanda, seis comunidades autónomas -Cataluña, Murcia, Navarra, Galicia, Asturias y Cantabria- no imparten religión islámica. Por otro lado, en Baleares se implantará a partir del próximo curso, algo que ha abierto un nuevo frente político con Vox.

Cataluña es quizá el caso más llamativo, pues en esta región se concentra el mayor número de musulmanes en España y, según datos de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), hay registrados 85.842 alumnos que profesan esta religión, la segunda con mayor número de fieles (1.946.300, según los últimos datos) después de la católica.

Fuentes del departamento de Educación de la Generalitat han reconocido que no se está impartiendo esta asignatura en los centros públicos a pesar de ser un derecho recogido en los acuerdos de cooperación entre el Estado español y tres de las confesiones de notorio arraigo (judíos, evangélicos y musulmanes). "Nosotros tenemos una perspectiva más amplia de esta asignatura y apostamos por una materia que se centre en la cultura de las religiones, que tenga una mirada transversal del conjunto de las religiones y los valores positivos comunes y que no sea ni dogmático ni adoctrinador", han apuntado.

Aseguran que están en conversaciones con representantes de las comunidades musulmanas para que se pueda ofrecer la asignatura en los centros públicos, pero desde una perspectiva profesional y con un enfoque que no sea dogmático.

En Baleares, el anuncio del Govern de implantar la asignatura en el curso 2020-2021 en 10 centros ha llegado hasta el Parlamento autonómico por iniciativa de Vox, contrario a su inclusión en la escuela pública, que ha anunciado la presentación de una proposición no de ley (PNL) para solicitar más información al Ejecutivo.

Entre otras cuestiones, Vox pide saber si "se promoverá la homofobia y la sumisión de la mujer tal y como se hace en el islam", según avanzó su portavoz parlamentario, Jorge Campos, que también ha pedido más datos sobre la duración de las clases, en qué lenguas se impartirá y cómo se seleccionará al profesorado.

Desconocimiento y falta de preparación

Pero la responsabilidad de que se ofrezca o no la asignatura de religión islámica en los colegios públicos no recae exclusivamente en las instituciones. El desconocimiento de muchos padres, la falta de preparación de los candidatos a profesores y la creencia de algunos que opinan que la clase de religión islámica debe darse en árabe no ayudan a la hora de materializar este derecho.

Así lo explica el presidente de la Comunidad Islámica de Parets del Vallès (Barcelona), Ismael Mohamed, que lamenta que a pesar de que en Cataluña se estima que hay más de 80.000 alumnos musulmanes, en una reciente recogida de firmas para exigir este derecho sólo consiguieron 350.

"Hay un cúmulo de problemas: por una parte, muchas familias no conocen sus derechos, hay otras que no entienden que se pueda explicar la religión islámica en los colegios en castellano o catalán y hay profesores que, aunque tengan la carrera de Magisterio, no la tienen convalidada en España o, en el caso de Cataluña, no tienen un buen nivel de catalán", resume.

Murcia, con 18.512 alumnos, Navarra (4.016), Galicia (2.161), Asturias (860) y Cantabria (592) tampoco cuentan con esta asignatura en los centros públicos, ni con profesores para impartirla. Las razones son distintas según el territorio.

Un derecho desde 1992

El hecho de que se permita implantarla, no quiere decir que sea obligatoria. Desde hace 27 años, los colegios españoles permiten que los alumnos elijan la religión que quieren dar, sea católica, islámica, evangélica o judía.

Esta opción existe de 1992, cuando se firmaron los acuerdos con la Comisión Islámica de España, con la Federación de Entidades Evangélicas de España (FEREDE) y con la Federación de Comunidades Israelitas de Espala (FCIE).

Por otro lado, la Constitución garantiza desde 1978 la libertad ideológica, religiosa y de culto en el artículo 16, y en el artículo 27, en el que reconoce esa libertad en la educación y la enseñanza, admitiendo el derecho de los padres a elegir la formación religiosa que deseen para sus hijos.

Según datos contabilizados por la Comisión Islámica, actualmente se imparte la religión islámica en los colegios públicos de 12 comunidades autónomas: Ceuta y Melilla, Valencia, Extremadura, Andalucía, La Rioja, Castilla y León, Castilla La Mancha, Canarias, Aragón, País Vasco y recientemente Baleares.