Una profesora del CEU copreside el grupo de Ética de la asociación internacional de investigación sobre comunicación

El grupo que a partir de ahora copreside García de Torres en la IAMCR está compuesto por 160 investigadores en la materia, de todos los continentes. Su nuevo nombramiento, por votación de los miembros del grupo, se produce cuatro años después de haber sido elegida vicepresidenta, en 2015, en el congreso de la IAMCR celebrado en Montreal, informa la institución académica en un comunicado.

Esta vez, su elección como copresidenta se ha votado en el Congreso internacional de la IAMCR en Madrid, celebrado bajo el lema "Communication, Technology and Human Dignity: Disputed Rights, Contested Truths". La profesora de la CEU UCH copresidirá este Working Group de la IAMCR, denominado "Ethics of Society and Ethics of Communication", junto a Teresa Nicolás, de la Universidad Panamericana de México. Y el cargo de vicepresidenta será, a partir de ahora, ocupado por Sabela Serrano, de la Universidad Complutense de Madrid.

Junto a la profesora García de Torres, que dirige el Observatorio de Investigación en Medios Digitales (OIMED), también forma parte de este grupo internacional de investigadores por parte de la CEU UCH el profesor de Ética de la Comunicación y Ética Pública, Hugo Aznar Gómez, director del Observatorio de Transparencia, Gobernanza y RSC de esta Universidad.

RETOS ÉTICOS DE LA TECNOLOGÍA

En relación con la labor realizada por el grupo que ahora copreside la profesora de Periodismo de la CEU UCH, Elvira García de Torres, destaca: "En los últimos cuatro años, el objetivo ha sido avanzar en los requisitos para que este Working Group pueda constituirse en una Sección de la IAMCR, a través de actividades académicas y publicaciones, aumentando la colaboración con otros grupos de la IAMCR y también colaborando con organizaciones externas".

García de Torres destaca, además, la puesta en marcha de la red de jóvenes académicos interesados por la ética de la Comunicación, la Young Scholars Ethics Network (YSEN), que ha tenido su primera reunión en el Congreso de la IAMCR en Madrid. En ella ha participado la estudiante de Periodismo de la CEU UCH Rosa Estevan, junto a estudiantes de doctorado de México, Estados Unidos, Brasil, Alemania, China y Nigeria.

De cara al futuro, el grupo de Ética de la Comunicación de la IAMCR seguirá trabajando, según su actual copresidenta, "en la investigación sobre los problemas éticos y deontológicos de los comunicadores y de los medios de comunicación y sobre los valores que mejoran la práctica periodística en tres áreas: la información, el entretenimiento y la persuasión".

El próximo Congreso de la IAMCR, en el que presentarán los avances del Grupo, ya bajo la copresidente de García de Torres, tendrá lugar en Pekín el próximo año 2020.

"La tecnología es uno de los grandes retos éticos para el periodismo, por el desarrollo de la inteligencia artificial y la realidad aumentada; por eso será uno de los ejes del próximo congreso en China", destaca la profesora García de Torres.