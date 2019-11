Carmen Calvo: "El PSOE no va a hablar de autodeterminación"

La vicepresidenta de Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha afirmado este miércoles que en las negociaciones que los socialistas efectúan para reunir apoyos para la investidura de Pedro Sánchez no entra la autodeterminación: "El PSOE no va a hablar de autodeterminación".

En su comparecencia ante los periodistas en el Congreso después de recoger sus credenciales como diputada, Calvo ha hablado de la reunión de este jueves con ERC para recabar el apoyo del partido independentista a Sánchez.

"El PSOE no va a hablar de autodeterminación, estamos en contra de ese proyecto", ha afirmado la vicepresidenta, para agregar después: Para nosotros el derecho a la autodeterminación no existe, no existe en ninguna democracia y no está en nuestra Constitución".

