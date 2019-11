Detingut a Alacant un home in fraganti després d'haver robat en un bar pel mètode del butró

Una cridada de la central d'alarmes va alertar la Sala del 091 que s'estava produint un robatori en un establiment de la zona nord d'Alacant i que estaven veient una persona per les càmeres forçant les maquines màquina escurabutxaques.

Els primers agents que van arribar al lloc van realitzar una inspecció externa del local el qual pareixia que estava perfectament tancat. No obstant açò, per a previndre una possible fugida, la resta d'indicatius va formar un setge de seguretat als voltants de l'establiment.

Així, els agents van envoltar el bar per a veure si hi havia algun punt d'accés pel qual podia haver accedit l'home que s'havia vist per les càmeres de seguretat i en eixe instant van veure com un home emprenia la fugida del lloc. Per açò, es va avisar a la resta de ràdio patrulles la direcció de fugida d'aquesta persona.

Després d'una persecució a peu un indicatiu que formava part del setge de seguretat va aconseguir detindre el presumpte autor dels fets.

Una vegada finalitzada la persecució, els agents van comprovar que el presumpte autor dels fets per a accedir a l'establiment per un butró que havia realitzat en un dels murs externs on es trobaven les ferramentes i part del sostret de l'interior del bar.

El detingut de cinquanta anys, de nacionalitat espanyola, va ser posat a la disposició del Jutjat en Funcions de Guàrdia d'Alacant per un presumpte delicte de robatori amb força.