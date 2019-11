Arrimadas confirma que se presentará para liderar Cs: "Espero contar con el apoyo mayoritario de la militancia”

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha confirmado este miércoles que se presentará como candidata para presidir la formación naranja, un puesto vacante desde la salida de Albert Rivera por la debacle electoral.

"Me presentaré para liderar Ciudadanos y espero contar con el apoyo mayoritario de la militancia”, ha dicho Arrimadas en una entrevista en Onda Cero.

Arrimadas afirma que se siente confiada porque cree que tiene mucho apoyo. "Pero no lo doy por hecho", ha matizado.

"Habrá cambios"

La futura candidata avanza que habrá cambios en Ciudadanos, pero no ideológicos: "La ideología de mi partido me representa 100%, es un partido de centro, liberal, con alma social, regenerador y constitucionalista, no creo que el ideario deba cambiar".

Arrimadas ha presentado a su partido como una alternativa "constitucionalista" junto con el PP y Vox, en contraposición del Gobierno que está negociando el PSOE con el apoyo de Unidas Podemos y los posibles pactos con partidos independentistas.

"Un Gobierno con Podemos dependiendo de los nacionalistas, sí o sí es nefasto para España"

"Un Gobierno con Podemos dependiendo de los nacionalistas, sí o sí es nefasto para España", ha dicho en la entrevista con el periodista Carlos Alsina.

Por ello, insiste en la importancia de la alternativa de una mayoría La diputada ha pedido a Sánchez "que rectifique y cumpla su palabra" para que no haya un Gobierno que dependa de partidos nacionalistas.

Sobre la futura Mesa del Congreso, señala que aunque aún no han empezado las negociaciones, pero intentarán tener un asiento. También ha reprochado al PSOE que intente echar a Vox para meter a los nacionalistas.

"El criterio de Sánchez de vetar a Vox y hacerle la ola a Bildu, no sé si lo entenderán la mayoría de los españoles", ha señalado. "El PSOE tiene que dejar de decir a los demás que no son partidos dignos de estar en las instituciones".