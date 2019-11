Sara y su presunto asesino se habían conocido hace 10 años por internet y se vieron por primera vez hace tres meses

El hombre de 29 años detenido por asesinar presuntamente este lunes a su pareja, de 26 años, natural de León pero afincada desde la infancia en Tenerife, pasará a disposición judicial este miércoles, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Según relata la agencia ATLAS, Sara y Jaime se conocieron hace diez años por Internet y nunca se habían visto hasta que hace tres meses, cuando el presunto asesino viajó desde Colombia a Tenerife para conocerla. Fue entonces cuando los jóvenes comenzaron a vivir juntos en la casa donde se cometió el crimen, en el barrio de San Isidro (Granadilla).

Desde entonces, Sara comenzó a detectar actitudes que no le gustaban y así se lo trasladó a una amiga, a la que mandó mensajes como "estoy muy agobiada, tengo mucha ansiedad" o "y encima que trate de ver mi móvil, no sabes lo que me molesta". El primo de Sara ha declarado a la prensa que Jaime le parecía "un tipo aislado y serio". Por otro lado, una vecina ha relatado que "era muy celoso y no era la primera vez que se peleaban tanto".

El joven fue atendido este lunes en un centro sanitario por las heridas generadas durante el ataque a la víctima con arma blanca y se encuentra bajo la tutela de la Guardia Civil, que se encarga de la investigación del caso a través del equipo de la Policía Judicial.

El presunto autor de los hechos no contaba con denuncias previas ni antecedentes penales y aunque se registraron varias llamadas de emergencia al 016 -incluida una de la propia víctima-, cuando llegaron los agentes de la Policía Local de Granadilla, la joven ya había fallecido.