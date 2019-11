Nou pla per a rehabilitar 170 cases en el Cabanyal amb 8,3 milions d'euros

L'oficina del Pla Cabanyal servirà com a registre de sol·licituds d'ajudes per al llogar.

L'aportació més elevada és la de l'Ajuntament de València, amb 3,3 milions d'euros.

La segona edició del programa d'ajudes per a la rehabilitació d'habitatges situats en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) del Cabanyal-Canyamelar, a València, destinarà 8,3 milions d'euros a la rehabilitació de 170 immobles -habitatges– d'aquest barri i a la reedificació de deu solars sorgits a partir dels enderrocaments escomesos en aquesta zona de la ciutat. El desenvolupament d'aquest pla contempla també l'execució d'un programa de reallotjaments.

Així ho van indicar aquest dimarts el vicepresident segon del Consell i responsable autonòmic d'Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, i l'alcalde de València, Joan Ribó, després de la reunió que van mantindre en el Consistori per a parlar d'aquest programa i del conveni signat entre l'Ajuntament i la Generalitat per a la seua execució.

Dels 8.258.937 euros amb què compta íntegrament el ARRU II, l'Administració autonòmica aporta 830.000; la municipal, 3,3 milions d'euros –per a la rehabilitació d'habitatges municipals i habitatges de lloguer assequible– i la central, a través del Ministeri de Foment, 1,8 milions.

A aquestes quantitats se sumen els 2,2 milions d'euros que aporten els particulars que participen en el programa. Totes les iniciatives de rehabilitació i regeneració d'habitatges d'aquest barri contemplades en el programa es coordinaran i canalitzaran a través de la societat Pla Cabanyal, que treballarà com a entitat col·laboradora dels programes ARRU.

Pla Cabanyal tindrà també una funció social com a registre de sol·licituds d'habitatges i d'ajudes per al lloguer. El conseller d'Habitatge va situar la trobada que va mantindre aquest dimarts amb l'alcalde “en el marc de les reunions” que Generalitat i Ajuntament estan duent a terme “en el procés de regeneració del Cabanyal”.

Martínez Dalmau va afirmar que l’ARRU II “ajudarà molt” a aquesta actuació a través de les “170 rehabilitacions i a les deu noves construccions” que preveu “per als pròxims cinc anys”. “Hem estat posant en marxa aquest pla. Hem parlat de com avançar en les decisions que ja havíem pres, com que Pla Cabanyal siga l'oficina coordinadora d'aquest ARRU, i de les polítiques de regeneració del barri. Com sempre, hi ha una sintonia molt gran entre la Generalitat i l'Ajuntament, i el que fem és perquè la gent del Cabanyal visca cada dia millor”, va manifestar el vicepresident i conseller.

Així mateix, va comentar que aquesta actuació pretén fer front amb la rehabilitació de cases a “l'època complicada” de mandats anteriors, en la qual “hi havia una política de destrucció del Cabanyal”. Va destacar que aqueixa manera d'actuar “es va canviar i va transformar radicalment” a partir de 2015 amb el canvi de Govern a l'Ajuntament. “En la Generalitat estem recolzant aqueixa regeneració”, va dir Martínez Dalmau.

L'alcalde, per part seua, va assegurar que l’ARRU II “és un pas més per a rehabilitar” aquest barri, i va considerar “molt important” l'aportació de més de 3 milions d'euros que fa el Consistori. “És un pla que volem desenvolupar en el marc de Pla Cabanyal, un mitjà propi per a l'Ajuntament i per a la Generalitat, que volem que siga una oficina de proximitat en la qual es puguen concretar i desenvolupar tots els temes de l’ARRU, de rehabilitació i de l'habitatge en el Cabanyal”, va exposar Joan Ribó.

Així, el primer edil va afegir que la posada en marxa d'aquesta segona edició del programa és “un pas important” que “demostra” la voluntat de les Administracions autonòmica i municipal de treballar “molt de debò” en aquest àmbit des de “prompte”.

