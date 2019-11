Teresa sorprende en 'First dates' con su 'look' y deja "anonadada" a Lidia Torrent

Teresa entró con fuerza este martes en el restaurante de First dates, ya que nada más cruzar la puerta, Lidia Torrent no dudó en afirmar: "Teresita, por favor, que look, sexy y explosiva. Increíble".

La gallega comentó que "me hice famosa en 2008 como Teresita Páramo con mi canción Mujer 10 electro dance sensual". Y añadió que "todas las grandes somos pequeñitas: Madonna, Lady Gaga, Marilyn Monroe, Elisabeth Taylor... pero tenemos un cerebro muy potente".

"Teresita, me ha dejado anonadada tu look, me parece impresionante", reconoció Torrent. Entonces, la cantante se levantó y dio una vuelta para que todos pudieran ver su vestuario: "De pie se ve mejor", señaló.

La camarera le comentó si tenía "ese cuerpazo y ese desparpajo es por el arte que te corre por las venas", y le preguntó que hacía para mantenerse así. La gallega le contestó que "mucho deporte, mucho baile y mucho chocolate. Además, soy más rompecorazones que otra cosa".

Su cita fue José Manuel, que se definió como "el típico gallego me gusta hablar en gallego, comer pulpo, tomar unos vinos y unas risas, si procede".

En la barra se empezaron a conocer cuando Teresita le contó todo lo que hacía: "Soy cantante, compositora, actriz, pintora... ¿y tú?", entonces el lucense fue más concreto: "Soy bombero, el conductor del camión, no soy uno de élite".

Tras la cena, el plato fuerte llegó en el postre, cuando Teresa se dispuso a bailar para conquistar a José Manuel, aunque éste reconoció que "le he dicho que me parecía una mujer 10 por quedar bien, pero le daría, como mucho, un 5 o un 6". Y añadió que "no sé si tiene un buen culo o malo porque no me he fijado mucho, pero sí un poco grande".

Tras el baile llegó la decisión final, en la que Teresa sí que quiso volver a quedar con José Manuel porque "ha sido un placer y somos vecinos". Pero el bombero, en cambio, no quiso una segunda cita ya que "me ha faltado feeling y no somos compatibles en los gustos".