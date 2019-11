Silvia Abril, en 'El hormiguero': "Perdí mi virginidad con un clínex mentolado"

El humor y las risas siempre van ligadas a Toni Acosta y Silvia Abril, las invitadas de este martes en El hormiguero, y su visita al espacio de Antena 3 no fue menos.

Las actrices visitaron a Pablo Motos para comentar con él su nuevo proyecto, el programa de radio El Grupo, que presentan en las madrugadas de los viernes (de 2:00 a 2:30 horas) en la Cadena Ser.

Motos, aparte de hablar del programa, quiso destacar algunas anécdotas vividas por sus invitadas, pero la que más sorprendió a los espectadores fue una que le sucedió a Abril en su juventud.

"Tienes una anécdota muy bonita haciendo pipí en el campo cuando eras muy jovencita", le dijo el presentador a la actriz. "¿Quieres que la cuente? Es un poco de niña de Shrek, pero la cuento", afirmó la catalana.

"Estaba en el campo con mi familia y tendría 14 o 15 años y todavía no había catado las mieles del amor", comenzó a contar. "Me entraron ganas de hacer pipí y mi madre me dijo que me metiera en unas zarzas y meara como se había hecho toda la vida", añadió.

Abril continuó con su anécdota de juventud: "Cuando terminé la pedí un clínex, porque las chicas, sin papel, es un coñazo ir al baño". Tras esto, Acosta apostilló ente risas diciendo: "Nunca mejor dicho".

"Entonces abrí el pañuelo y cuando me limpié pegué un grito... es que era mentolado. Me desvirgó un clínex, siempre lo cuento", concluyó su historia, que fue aplaudida por el público del programa.