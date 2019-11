La tierna equivocación de Yolaini al cantar con Vanesa Martín en 'La Voz Kids': "¿Ha dicho cereales?"

Yolaini Viñas, la concursante más joven del equipo de Vanesa Martín en La Voz Kids, cantó este martes junto a la coach la canción No te pude retener. Pero durante la actuación pasó algo inesperado: la aspirante cambió una frase del tema, lo que hizo divirtió al jurado, que después bromearon con este error.

La pequeña, de 7 años, se presentó a la segunda entrega de los Asaltos cantando La gata bajo la lluvia, de Rocío Dúrcal, aunque se quedó con ganas de más: "Vanesa, quiero cantar una canción contigo", le sugirió la talent a la artista tras finalizar su número, por el que recibió los halagos del jurado.

De este modo, ambas se subieron al escenario para interpretar el tema y, cuando todo parecía que se desarrollaba con normalidad, Yolaini volvió a hacer de las suyas: cambió la frase "nos faltaron desayunos" por "nos faltaron cereales", generando las risas del público, de los coaches y de sus asesores. "¿Ha dicho cereales?", se preguntaron entre ellos.

¡@vanesamartin_ y Yolaini son increíbles! ✨Nos comemos a Yolaini CON o SIN cereales 😍😍😍 #LaVozKids#LaVozKidsAsaltos2pic.twitter.com/Gc0KAiHVrK — La Voz Kids Antena 3 (@LaVozKids) November 26, 2019

La reacción de la pequeña dio pie a las bromas de los jueces. Primero, Vanesa Martín entonó "nos faltaron desayunos y la leche..." y, a esta frase, le siguió la improvisación de Rosario Flores, que añadió "y un poquito de tomate". Y, finalmente, fue Lolita Flores quien puso el punto y final a la broma: "Para hacer bien la digestión", sentenció siguiendo el ritmo de la música.

Yolaini entró al programa formando parte del equipo de Rosario Flores pero, tras el final de las Batallas, la malagueña la robó para incluirla entre sus filas. Su desparpajo y espontaneidad conquistaron a los miembros del jurado y a los concursantes, quienes la definen como un "torbellino". Asimismo, la pequeña terminó su etapa en La Voz este martes, ya que Martín se decantó por las voces de Aysha, Marcos y Patricia.

Yolaini aseguró que "no le importaba no pasar": "Tengo más vidas... o sea, oportunidades", corrigió la aspirante, que se llevó unas bonitas palabras de los jueces. "Me tiene el corazón robado. No se le ha ido ninguna nota, se ha mantenido incluso en el final, como una mujer mayor”, opinó Pastora Soler, la asesora de Vanesa Martín, quien también felicitó a la concursante: "Nunca pierdas esa frescura", le aconsejó.