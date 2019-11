Los empresarios turolenses realizarán un inventario de los solares y viviendas sin uso de la provincia

Habida cuenta de la potencial demanda de vivienda en el medio rural a partir de las inversiones que están previstas desarrollarse en el territorio, la patronal turolense ha apostado decididamente por la creación una plataforma web que englobe estos activos inmobiliarios y atraiga además nuevos pobladores.

Este es uno de los acuerdos que fue adoptado en la reunión de los órganos de gobierno que han celebrado este lunes las organizaciones empresariales turolenses.

Además, estudiarán la puesta en marcha de un Plan de Competitividad destinado a poner en valor las potencialidades de la provincia, que permita atraer inversiones y proyectos empresariales generadores de riqueza y empleo.

Esta iniciativa, que partirá de un informe sobre el estado de situación de la provincia, será desarrollada en colaboración con una consultora especializada en la comunicación y comercialización del portfolio de recursos y oportunidades de desarrollo del territorio, para la captación y atracción de inversión, tanto para las empresas ya existentes en el territorio, como para las de nueva creación.

Se trata, sin duda, de una estrategia ambiciosa para dar a conocer en los mercados nacionales e internacionales, mediante la participación en ferias y congresos, todas las ventajas competitivas con las que cuenta la provincia de Teruel para la generación de actividad económica.

No obstante, a través de este Plan de Competitividad, no solo se apostará por la puesta en valor de la provincia en los mercados de inversión, si no que se fomentará además la retención del talento en el territorio, a través del impulso de startups y de una aceleradora de proyectos emprendedores, poniendo a disposición de las empresas turolenses el acceso a servicios de consultoría y de innovación.