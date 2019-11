El remolque del narcosubmarino se complica y se busca a otro traficante

Europa ya conoce los narcosubmarinos. El aparato interceptado el pasado domingo en las costas gallegas no pudo ser remolcado ayer hasta el puerto de Aldán, en Pontevedra, para proseguir con la investigación que se salda de momento con dos detenidos y está pendiente del recuento de la cantidad de droga, estimada en unos 3.000 kilos. "No nos pilla por sorpresa", reconocen a 20minutos fuentes de la UCO al hablar del procedimiento escogido por las redes del narcotráfico para este cargamento. "Es un método nuevo en Europa, pero que se viene usando desde hace tiempo en Sudamérica", añaden. De hecho, los cárteles han modificado sus medios de transporte, pero también las vías de venta, pasando a usar incluso la llamada red oculta de internet (dark web, en inglés). Precisamente desde un país latinoamericano partió el submarino, pero "no tenemos seguro que fuera desde Colombia", apunta la UCO para salir al paso de las primeras informaciones que se manejaron.

Este caso ha contado con "una investigación previa", sostienen, que ha contado con una importante colaboración internacional. Más allá del alijo concreto, otro de los retos que tienen los investigadores es el de establecer la relación que pudiera haber entre el cártel emisor y alguno de los grandes clanes gallegos de la droga. Asimismo, las fuerzas de seguridad continúan buscando a un tercer narcotraficante, de nacionalidad española, el cual consiguió escapar a nado enfundado en un traje de neopreno. Los investigadores explican que hay organizaciones de narcotraficantes colombianos que tienen capacidad para operar de este modo una o dos veces al año y algunos de ellos "trabajan" con clanes gallegos.

Este caso vuelve a poner a la orden del día los movimientos del tráfico de drogas a gran escala en Galicia. Fernando Alonso, gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico explica a este medio que este método supone «una amenaza gravísima», por su novedad y porque muestra la capacidad que pueden llegar a tener los clanes. "Había rumores de que existían estas formas", reconoce Alonso.

Desde la Fundación resaltan que en los últimos meses "sí que se ha dado un repunte" del narcotráfico en las costas gallegas. "Nunca se han ido y siempre que pueden vuelven", desarrolla, después de que se "diversificara en su momento" hacia otras zonas como el Levante español.

En palabras de Alonso, es "fundamental" la colaboración internacional, pero al mismo tiempo pide "más trabajo" por parte de la clase política para dotar "de medios suficientes" a cuerpos de seguridad del estado, jueces y fiscales, que hacen "un trabajo enorme".

El perfil de los grandes clanes de la droga en Galicia "ha cambiado" respecto a cómo se mostraban en los inicios. "Se nutren de una apariencia de normalidad", y han dejado atrás "las estridencias" que los hacían mucho más reconocibles. Alonso, además, aclara que la cocaína siempre ha sido "lo que más ha entrado" por Galicia, que es un punto de llegado no solo en España, sino en Europa. "La droga no se queda aquí", sentencia, al tiempo que pide que el narcotráfico se convierta en un problema "con prioridad" a la hora de tomar medidas.