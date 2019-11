El Pleno decide este miércoles si reprueba al portavoz de Vox Ortega Smith: ¿Qué supone ser reprobado?

El discurso del pasado lunes del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, durante el acto de conmemoración en el Palacio de Cibeles del Día contra la Violencia de Género, en el que negó que exista la violencia de género –"Hay hombres que son asesinados por sus mujeres, a los que también hay que proteger", dijo– y exigió la derogación de la ley actual, le puede costar hoy una llamada al orden por parte del Pleno municipal.

El grupo municipal socialista presentó este martes una moción de urgencia para pedir la reprobación de Ortega Smith al considerar que la citada intervención supuso una "falta de respeto a las víctimas de la violencia de género" y que el edil ya ha protagonizado "reiterados boicots a cada acto que ha organizado el Ayuntamiento en su recuerdo".

El PSOE que encabeza en Cibeles Pepu Hernández busca con esta iniciativa instar a Vox a "reconducir su comportamiento en los actos institucionales manteniendo una actitud de respeto a las víctimas de la violencia de género y a los derechos de las mujeres".

Más Madrid confirmó que apoyará la iniciativa del PSOE y calificó de "misógina y machista" la intervención de Ortega Smith. "La apoyaremos sin ninguna duda y además es un fantástico momento para que PP y Cs, que ayer (por el lunes) se mostraron tan contundentes en las palabras contra Ortega Smith, lo refrenden con sus actos y reprueben una actuación misógina y machista", afirmó la portavoz mediática de la formación, Rita Maestre.

Es un fantástico momento para que PP y Cs, que se mostraron tan contundentes en las palabras contra Ortega Smith, lo refrenden con sus actos

Por su parte, tanto PP como Ciudadanos no quisieron adelantar cuál será su posición y aseguraron que estudiarán la reprobación formal. "Tenemos que estudiarlo, pero hay que pensar si concurre o no esa urgencia, y no queremos hacer un posicionamiento aventurado", dijo el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

En la misma línea se expresó la vicealcaldesa, Begoña Villacís: "Lo suyo habría sido una propuesta, porque en la urgencia lo primero que se vota no es la proposición, sino la urgencia". En una moción de urgencia, el Pleno primero vota si procede o no. En caso de resultado positivo, se procedería al debate y la posterior votación.

En la práctica, la reprobación de Ortega Smith no tendría ninguna consecuencia política, pero sí sería una manera de expresar que el resto de partidos desaprueban su comportamiento. Sería algo así como un tirón de orejas público por parte de sus compañeros.

Debido al bloqueo de Vox, el Ayuntamiento de la capital no puso sacar adelante una declaración institucional por el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo que supuso acabar con un consenso unánime logrado desde 2005.