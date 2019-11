Foro 'beneficios económicos y retos de la financiación al consumo': Los nuevos préstamos en la era del 'eCommerce'

La evolución hacia el llamado internet de las cosas generará profundos cambios en todos los aspectos de nuestras vidas y, de manera ya muy evidente, está haciendo que consumamos de forma distinta.

El crecimiento exponencial de las compras online está revolucionando los diversos métodos de financiación que permiten hacer más accesibles productos de alto precio, facilitando su salida al mercado.

Todos estos asuntos estuvieron en el centro del 'Foro beneficios económicos y retos de la financiación al consumo en eCommerce y punto de venta', organizado este martes por 20minutos, patrocinado por Cofidis y moderado por el subdirector del periódico, Jesús Morales.

A la mesa de debate acudieron cinco expertos en distintas áreas del eCommerce y financiación al consumo, que coincidieron en que, ante clientes que piden cada vez mayor inmediatez, el crecimiento del comercio online es "irreversible" junto a la integración de las nuevas formas de financiación.

"El cliente ha cambiado, está conectado 24 horas y se ha convertido en prescriptor, ya no está esperando que alguien más capacitado le diga si algo está bien o mal", declaró Anna Golsa, directora de Digital Business y Marketing de Cofidis. "El eCommerce en la era digital tiene que dar ese servicio al cliente y los medios de pago son formas de facilitar esa experiencia".

Un proceso irreversible

El panel de expertos coincidió en que, a pesar del imparable crecimiento del comercio digital, los puntos de venta físicos no desaparecerán, sino que el cliente tenderá, en palabras de Golsa, a una "ubicuidad" en sus nuevas pautas de consumo.

"Es un proceso irreversible, los consumidores, los jóvenes que nacieron desde los 80, son todos nativos digitales y van a aceptar cualquier innovación digital que les mejore la experiencia de compra", declaró Estela Ye, directora del gigante chino del comercio digital AliExpress en España y Portugal.

"Pero no estamos hablando de vender online u offline, sino que estamos yendo al concepto de new retail donde no debe haber una barrera, sino una integración plena".

Esta transformación, por la cual la mayor parte de procesos de compra se realiza online, ya es mayoritaria en algunos sectores como el de los viajes o incluso el de la telefonía móvil, pero está empezando a tener una amplia penetración en otros aún muy vinculados a los puntos de venta físicos, como la industria automovilística.

"Estamos en esa fase en la que las velocidades pasadas no van a tener nada que ver con las velocidades futuras y nos tenemos que preparar para el tsunami digital que llega, y aunque no te guste bañarte, el tsunami llega igual", defendió, por su parte, Roberto Palencia, director del Observatorio eCommerce y Transformación Digital.

Tensiones con la banca tradicional

Esta novedosa forma de consumo ha supuesto la llegada de nuevas entidades financieras y ha generado alianzas entre algunas ya existentes y los gigantes del eCommerce –como el acuerdo entre Cofidis y Amazon–, lo que no ha estado exento de tensiones con la banca tradicional.

"Están entrando otros actores, pero lo importante es la diferenciación con las entidades financieras tradicionales, reguladas y supervisadas, que dan mayor seguridad a los clientes", expuso Vicente Reig, responsable de la Asesoría Jurídica de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito.

"El sector reclama misma actividad, mismas reglas. Las entidades financieras reguladas tienen unos requisitos de transparencia que se deben exigir al resto de actores en beneficio de la competencia y sobre todo del cliente".

Para Anna Golsa, de Cofidis, la principal diferencia entre bancos y entidades financieras como la suya es la vinculación que se establece con el cliente. "Nosotros buscamos la excelencia y que haya cero fricción con la máxima seguridad, los bancos ahí lo tienen un poco más difícil porque, tradicionalmente, piden más vinculación al cliente".

Los participantes en el foro coincidieron en que las distintas formas de financiación suponen un impulso a las ventas de cualquier producto y señalaron un cambio en el paradigma de compra de los clientes.

Javier de la Rosa, cofundador del portal de eCommerce mifarma.es, apuntó que "entidades como Cofidis ayudarán a que llegue a un punto en el que yo decido lo que quiero pagar al mes y, con ese criterio, decido lo que quiero comprar y que no sea tanto cuánto vale, sino cuánto me supone al mes conseguirlo".

Palencia, del Observatorio eCommerce, señaló hacia los cambios sociológicos de las nuevas generaciones, relacionados con los tiempos económicos. "La gente más joven es menos tenedora y consumidora. Si tu a lo mejor no puedes comprar un iPhone por 800 euros, pero sí por 30 euros al mes, la percepción de posibilidad de acceder a esa compra se multiplica", declaró Palencia, que aventuró que se trata de "un cambio en el modelo en el que la financiación no es una oferta, sino que pasa a formar parte del producto".