Tal y como confirmó el pasado 29 de octubre, Jorge Javier Vázquez va a volver a ser operado. Tras el estrechamiento de una de las mallas que le colocaron en las arterias a causa del ictus que sufrió en marzo, el presentador de Sálvame tendrá que pasar por quirófano el próximo 3 de diciembre, según ha revelado Look.

"Esta intervención no tiene nada que ver con la anterior, es mucho más leve", ha explicado. Aun así, el famoso rostro de Telecinco aseguró que incluso iba a hacer testamento.

"Al principio sentí ansiedad cuando me dieron la noticia de que tenía que volver a pasar por el quirófano. No me lo esperaba y, cuando me lo dijeron, pensé que no quería volver a pasar por un mes de inactividad y de sentirme como un viejo", ha confesado a El País Jorge Javier Vázquez, quien tendrá que guardar reposo durante, al menos, 4 semanas.

De este modo, parece que el presentador va a decir adiós a GH VIP 7 a pocas semanas de la final, que tendrá lugar a lo largo del mes de diciembre. Jordi González, que actualmente presenta el Debate de GH VIP 7 los domingos, será quien tome el relevo en el Límite 48 horas de los martes y en las galas de los jueves hasta que finalice el concurso. Por lo tanto, parece que esta semana será la última en la que presentará el reality.