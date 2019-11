PSOE y Cs urgen a alcalde de El Ejido cese de la edil de Asuntos Sociales de Vox por no acudir a actos del 25N

"No acudió a la ruta urbana contra la violencia machista y no ha secundado las concentraciones previstas por las plataformas y asociaciones de mujeres, por lo que tenemos muy claro que no va a hacer nada por luchar contra la erradicación de esta lacra", han trasladado los socialistas. Para Ciudadanos, Martínez "se tiene que ir", ya que "no representa los valores de nuestro pueblo".

Ambas formaciones políticas han coincidido en que los actos del 25N "han evidenciado una clara rendición" de Góngora ante Vox, por lo que han urgido a que diga "qué piensa hacer teniendo al frente de una concejalía tan importante a una persona que no cree que la violencia de género exista".

En un comunicado, la concejal Mabel Carrión ha recordado como el equipo de gobierno PP-Vox "hizo un primer intento hace unos meses de desmarcarse de Viogen", y ha señalado que se ha "vuelto a vivir otra situación muy dura en el Consejo Municipal de Mujer".

"Después de hacer una valoración del primer Plan de Igualdad, y de decirr de que se habían cumplido los objetivos de este plan, la concejal de Servicios Sociales de Vox quiso dejar bien claro que ella no iba a participar en esas actividades con motivo del 25N porque no cree que exista la violencia de género", ha criticado.

En la misma línea, el portavoz municipal de Cs, Cecilio Vargas, ha dicho que "provoca vergüenza ajena" la "falta de respeto y de sensibilida" hacia las 52 víctimas en 2019", al tiempo que ha mostrado su "preocupación" por la situación que se está dando con este asunto "tan serio" en el equipo de gobierno.

"La cobertura y el amparo del alcalde de El Ejido a sus socios de coalición también es alarmante. Se ha puesto de perfil para que pasara rápido el día conmemorativo de la lucha contra esta lacra", ha dicho, para añadir que Góngora "se ha escondido para no molestar a los socios que le han permitido seguir en su sillón, y esto es inaceptable".

"No ha asistido a ningún acto público y le exigimos que, si no dimite la concejal, actúe, tome él la iniciativa y la cese", ha concluido.