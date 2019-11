La Rinconada acoge la clausura del Foro Provincial de Mujeres Empresarias

En un comunicado, el Ayuntamiento rinconero informa de que en este foro se ha fomentado la generación de redes de colaboración y sinergias interempresariales, como factores para el desarrollo de la empresa.

Supone el broche final a las Jornadas de Fomento de Redes de Contacto entre Empresarias que se han celebrado en Mairena del Aljarafe, Morón de la Frontera, San Juan de Aznalfarache y Carmona a lo largo de este año 2019, con el objetivo de fomentar la creación de redes empresariales y de contacto para mejorar la competitividad empresarial a través del Networking, y que ha cerrado las jornadas en La Rinconada.

En este evento han participado Silvia Oñate Moya, licenciada en Ciencias de la Información. Como docente, formadora y conferenciante ha colaborado con distintas instituciones como la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide o la Escuela Andaluza de Salud Pública.

En enero de 2019, creó su propia empresa, Be You Comunica, especializada en programas formativos sobre comunicación, coaching y liderazgo, de Ana María Marín Aguilar, ponente y conferenciante en habilidades de comunicación y marca personal, coordinadora de admisiones en EAE Business School y CEO en Asesoramiento Corporativo AM, y de Ana Herrero López, mentora y coach y directora en Montaner & Asociados Andalucía desde hace más de dos décadas.

El foro ha contado con el desarrollo de la conferencia 'La actitud emprendedora. Cómo potenciarla para la creación y crecimiento de empresas. Tertulia de ideas'. A continuación, tuvo lugar el taller 'Cómo hacer un Speed-Networking efectivo'.

La delegada de Formación del Ayuntamiento, Raquel Vega, ha destacado que "junto a los obstáculos a los que se enfrenta una persona emprendedora, en el caso de la mujer se presentan dificultades añadidas relacionadas con la aún escasa conciliación personal y familiar". "Este tipo de jornadas favorecen el intercambio de experiencias y el trabajo en equipo, visibilizando las demandas y necesidades que nos encontramos en el camino hacia el emprendimiento", añade.

Por su parte, la edil de Comercio, Reyes Romero, que fue la encargada de abrir la jornada, ha destacado que "este tipo de encuentros sirven para empoderar a la mujer y poner en valor su esfuerzo y capacidad que, en muchos casos, ha implicado superar muchas barreras".

Junto a ella estuvo Vanesa Muñoz, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Sevillanas, que destacó que "la entidad da visibilidad a mujeres empresarias, que siempre han estado vinculadas a negocios pequeños y que ahora, cada vez más, dirigen grandes empresas sin descuidar su capacidad en las pequeñas".

Por último, el Consistorio ha recordado en la nota de prensa que esta acción se incluye dentro del programa 'La Rinconada, Punto de Encuentro Empresarial'.