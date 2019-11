Entregat el retrat oficial de Rita Barberá, una obra amb influència picassiana

L'Ajuntament de València ha rebut aquest dimarts el retrat oficial de la qui va ser la seua alcaldessa durant més de dos dècades, Rita Barberá, una representació amb influència de Picasso que parteix dels objectes personals més característics de l'exmandatària i que presenta un jeroglífic amb el qual mostrar la plenitud de la retratada, amb al·lusions a la ciutat, amb la vara de comandament, les seues característiques joies i un puzle de fotografies que narren el seu pas pel consistori.

"És un retrat insòlit, sorprenent", ha explicat el seu autor, Luis Massoni, durant la presentació del llenç, que passarà a estar penjat en el passadís de les dependències d'Alcaldia, on estan també els retrats dels seus antecessors en el càrrec des de 1840. Quan un alcalde de València deixa de ser-ho té l'oportunitat de triar l'artista que s'encarregarà de retratar-lo, però en aquest cas, davant la defunció de Barberá en 2016 va ser la seua família qui va assumir eixa decisió.

Així, en 2017 es va encarregar a Massoni el retrat de l'exalcaldessa i, de fet, es va reservar una partida pressupostària de 15.700 euros per a sufragar-lo a l'any següent. El quadre havia d'estar llest al desembre de 2018, però l'autor va demanar una pròrroga que li va ser concedida. Segons ha dit, no ha fet balanç del temps emprat: "Els obrers miren el rellotge, els artistes no".

Des del consistori han explicat que al llarg del dia es penjaria el quadre. No s'ha convocat cap acte públic i segons han indicat els funcionaris presents en la presentació, atés que l'últim quadre, el de Clementina Ródenas, es va penjar fa més de 20 anys, els qui estan hui no sabien com s'havia procedit, per la qual cosa es va mirar l'expedient per a veure com s'havia dut a terme el procés.

Segons ha explicat l'artista als mitjans en el seu taller, on ha desvetlat el quadre, "la gent esperava velluts, l'ostentació oficial" però es negava a "fingir" el que no podia veure, en no estar la retratada present. Massoni ha confessat la seua "aversió a l'ús de fotografies en la pintura" perquè suposa "substituir la imatge real amb tot el seu enigma i el seu tridimensionalitat" per una "plana i muda" que queda empobrida.

"No concep el retrat sense tracte, per açò era tan difícil el de Rita Barberá, perquè de la fusió de dos voluntats sorgeix una criatura amb la personalitat del model i del pintor", ha dit, i el fet de veure's obligat a recórrer a la fotografia li va generar "certa contradicció" i fins i tot li va fer estar a punt de renunciar, ha confessat, però va buscar una alternativa substituint "la realitat per l'enginy".

Ho va fer ajudat per la concepció picassiana del retrat i també per les 'vanites' del segle XVII, un gènere artístic en el qual a manera de bodegó es representen diferents objectes que mostren la fragilitat i brevetat de la vida. Encaixava ací la figura d'una dona que va tindre un "penós final", ha assenyalat Massoni, amb eixe "annus horribilis" d'"una dona molt poderosa que va caure en picat".

Un jeroglífic recolzat pels seus objectes personals

Així, Massoni va optar per plantejar aquest retrat com "un jeroglífic a desxifrar en el qual els objectes acompanyen la imatge de la retratada recolzant la seua representació". Li van servir d'ajuda una sèrie de pertinences de Barberá que li va cedir la família: un vestit roig, la vara de comandament, el seu famós collaret de perles, xicotetes arracades i algunes fotos. Tots ells queden retratats d'una manera o un altra en l'obra.

A més, ha afegit l'artista altres elements com una guia de València de 1991, any en el qual va assumir l'Alcaldia, sobre el qual hi ha un compàs d'arquitecte amb el qual vol simbolitzar la transformació de la ciutat, unes monedes que signifiquen riquesa i estan ordenades cronològicament per a mostrar el pas del temps, uns naips que simbolitzen l'atzar i que en aquest cas parlen del triomf o un retrat de jove del propi Massoni a manera de carnet d'identitat.

"Pareix apuntar-se al balcó de la seua popularitat"

En el centre de la composició està la imatge de Barberá, somrient i vestida de blanc "impulsiva, extrovertida, riallera, empàtica, gloriosa, triomfant i pareix apuntar-se al balcó de la seua popularitat". Tot açò en una il·lustració "refinada, estilitzada i estètica" amb influència picassiana que apareix sobre un tauler de treball, col·locada amb xinxetes sobre un tauler de treball en el qual, de fons, apareix el Guernica.

Al seu costat, en xicotet, apareix una altra imatge de l'exalcaldessa "de l'hemicicle, de la brega política, amb la mirada esbalaïx, donant-li tornades als molts problemes que la van assetjar al final, quan li creixien els nanos", en aquest cas amb un traç més "nerviós, impulsiu".

Massoni ha explicat algun detall més del quadre, concretament de la vara de comandament, en la qual "ella niava cada vegada que era triada un anell d'or gravat", convertint-la "quasi en un ceptre". A més, les fotografies triades "formen un puzle recognoscible, com una crònica amb flaixos de diferents moments del seu llarg pas pel consistori". Solament en una apareix acompanyada i està al costat de l'expresident del Govern José María Aznar en 1996 quan va accedir a la Moncloa. "No he tingut més remei que usar fotografies, però no d'una manera servil, he intentat traure l'espurna de Picasso", ha indicat.

Va agradar a la família

Preguntat sobre si la família ha sigut partícip del procés, ha indicat que no i que, de fet, no sap per què el van triar a ell perquè no va tractar amb Barberá més que una vegada que ella el va saludar en una fira. Ha explicat que quan els va ensenyar el resultat els va agradar, "quasi es van posar a plorar" i li van transmetre que a Barberá li hauria agradat.

"Algú que la coneixia molt i que el va veure després de la família, una persona sensible i culta, em va dir que hi havia alguna cosa molt tendra en el retrat i que prové d'eixa relació establida amb els ritus funeraris egipcis, que posaven tot el més estimat del difunt per al viatge al més enllà. Ací ella està amb el més estimat d'ella", ha insistit.

També ha deixat clar que la seua opinió sobre la figura de Barberá ha quedat al marge de l'obra: "No la pose en un altar, l'artista no ve a jutjar, sinó a estendre acta". El llenç, de 146x110 centímetres és el quadre més gran dels existents fins ara: "A una alcaldessa excepcional un quadre excepcional, sobretot en la grandària. No cabia tot açò en un quadre xicotet".