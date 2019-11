Inspecció de Treball confirma que altres 20 beques més de la Generalitat valenciana són "fraudulentes", segons CCOO

Aquesta resolució de la Inspecció se suma a la qual el sindicat va anunciar la setmana passada, en la qual constatava que 28 persones becàries de Presidència estaven en frau de llei i abús de dret, per la qual cosa havien de cotitzar a la Seguretat Social com a treballadors i treballadores de l'Administració. En aquesta ocasió, afecta becaris de les Conselleries d'Igualtat, Sanitat, Economia, Agricultura, Participació i Obres Públiques.

CCOO PV ha intensificat la seua acció sindical contra aquestes "pràctiques fraudulentes" davant "la constatació que el mer canvi de cicle polític i alternança de partits en el poder no és suficient per a revertir la situació".

Així, s'inclou una dels accions empreses és la campanya 'Beques o treballes?' que pretén, en última instància, "acabar amb el costum àmpliament assumit per la societat i les administracions d'explotar les persones més joves, encobrint com a beques formatives allò que en realitat és una relació laboral precària i, pràcticament, sense drets".

Per al sindicat, "és una contradicció que l'Administració, que ha de vetlar pel compliment de la llei, siga qui incomplisca la normativa laboral. No només és permet la indefensió, sinó que, a més, quan se li retrau i sanciona la seua actitud per l'autoritat competent, amenaça amb eliminar, en aquest cas, les beques".

CCOO PV rebutja que és "normalitze" aquest accés al mercat laboral per part de les persones joves, i que hagen d'"acceptar un temps, cada vegada més llarg, en aquesta situació com a peatge per a accedir a una ocupació".

Segons el sindicat, a açò "contribueix la pròpia administració, que ha trobat una oportunitat per a cobrir els seues necessitats de personal, davant les congelacions d'ofertes d'ocupació pública i lrs restriccions imposades des de fa molts anys, esquivant els limitacions legals sobre aquest tema".

"No només estem davant un frau o utilització anòmala de les beques, sinó també davant una ocupació temporal subvencionada, amb irregularitats en la contractació i en les condicions salarials", lamenta el sindicat, que també ha denunciat aquesta situació.

Per aquest motiu, ha emplaçat la Generalitat, la resta d'administracions i la classe política en general a corregir aquestes pràctiques, oferint l'ocupació pública necessària i abandonant aquestes fórmules que tant dany fan als i les joves".