Jorge Javier invita a quitarse los complejos con una sorprendente foto en Instagram

"Recordad, se acerca la Navidad". Este ha sido el mensaje escogido por el popular presentador de Mediaset, Jorge Javier Vázquez, para acompañar la foto que ha dejado con la boca abierta a sus más de 700.000 seguidores. En la instantánea se ve al conductor de Gran Hermano VIP hace, al menos, un par de veranos, con un aspecto físico que dista mucho del actual; luciendo algunos kilitos de más y un look más sobrio que poco se asemejan a los abdominales o al rubio platino que le caracteriza a día de hoy.

Son muchos los famosos que no han querido pasar por alto este desvergonzado, divertido y sincero acto del presentador. Emojis llorando de la risa de Màxim Huerta, Mahi Masegosa, Lara Álvarez o María Patiño; las risas del cantante Dani Martín; el "me meo", de Bibiana Fernández; o el "pero igual de guapo por dentro", de Adriana Abenia han sido algunas de las últimas en recibir. Que no las únicas… En poco más de tres horas, Jorge Javier Vázquez ha logrado la aprobación de más de 23.000 personas, de las cuáles han comentado más de 2.000.

Cabe destacar que la mayoría de mensajes que ha recibido han sido de lo más positivos, pues la gente ha valorado que el presentador haya renunciado a los complejos que muchos tendrían a la hora de publicar la foto, y que lo haya hecho de una forma tan divertida: advirtiendo de que los excesos navideños pasan factura.

De nuevo a quirófano

Hace poco más de un año y medio, Jorge Javier sufrió un ictus que puso su vida patas arriba. Una etapa convulsa que, sin embargo, le dio el impulso que necesitaba para cambiar algunos aspectos de su vida. Así, volvió al trabajo con una imagen renovada y se empezó a preocupar más por la dieta, cambios que rápidamente se percibieron en pantalla. Claro que, hace unos meses, contaba a la audiencia que tenía que ser intervenido de nuevo, para asegurar una buena salud que le permita seguir afrontado su ajetreado día a día.