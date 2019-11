Cristina Zamora gana el V Premio Rosario Valpuesta por una investigación de violencia machista y refugiadas

En su investigación, Zamora ha puesto en el foco de atención el fenómeno de las mujeres refugiadas, "no desde el punto de vista victimista, sino otorgándoles la reivindicación que las refugiadas, con su propia movilidad y con su propios cuerpos, enfrentan. Y se enfrentan a las injusticias, incluso en el status quo de la definición de personas refugiadas", ha dicho la investigadora, que centra su trabajo en la movilidad humana, en especial en derechos humanos, migración, asilo y refugio, siempre desde una perspectiva de género decolonial.

A la entrega del premio han acudido entre otros la vicerrectora de Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide, Elodia Hernández León, y Francisco Infante, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Rosario Valpuesta, además de la diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, Rocío Sutil.

SUPERAR LOS ANDROCENTRISMOS DE LA SOCIEDAD

Villalobos ha hecho una reflexión al hilo de la temática de la investigación ganadora del premio, sobre las discriminaciones de género "encubiertas" que se producen en muchas áreas de la vida social y de la propia ciencia.

"Acabamos de celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que alzamos nuestra voz contra las acciones que conllevan violencia y muerte para las mujeres del mundo, sobre todo en momentos como éste, en el que algunos quieren romper los consensos adoptados. Y, a la vez, cada día las mujeres nos vais alertando sobre criterios y micro actitudes que los propios expertos reconocen que parten de modelos masculinos y en los que no se tiene en cuenta el daño que causa la exclusión de modelos femeninos en su elaboración". Villalobos ha concluido que "posicionarse contra la violencia de género incluye detectar y superar los androcentrismos solapados en múltiples áreas de la sociedad".

Por su parte, Elodia Hernández León ha evocado la figura de Rosario Valpuesta, primera mujer andaluza al frente de un Rectorado, en un trabajo que "comprende hasta las últimas consecuencias el significado de su labor". "La Universidad Pablo de Olavide sigue siendo ella, no es que la recordemos, es que sigue presente. Hizo tanto, que hace falta una Asociación para continuar su obra. Es importante la capacidad que tiene de inspirarnos. Excelente pensadora, excelente divulgadora, excelente persona.Como era auténtica, por eso trasciende todo lo que hace y está tan presente en todas nosotras".

DIFICULTAD DEL FALLO DEL JURADO, EN UNA EDICIÓN CON MUCHA COMPETENCIA

Como ha puesto de manifiesto Francisco Infante, el jurado ha tenido este año muy difícil el fallo de la quinta edición del Premio Rosario Valpuesta, ya que ha habido mucha competencia, consecuencia de la gran calidad de los trabajos presentados.

En el de Cristina María Zamora, el jurado por unanimidad ha subrayado "la excelencia del trabajo, que destaca por el tema elegido: el estatuto de la persona refugiada". Al hilo del estudio de la Convención de Ginebra, la autora denuncia las evidentes carencias de dicho instrumento internacional si éste se analiza desde una perspectiva de género, algo "esencial si se quiere llevar a cabo una defensa real de los derechos humanos".

Graduada en Derecho por la Universidad de Salamanca (2015), Máster en Estudios de la Unión Europea por la misma Universidad (2017) y Máster Oficial de Abogacía por la Universidad de Sevilla (2019), en la que actualmente cursa estudios de Doctorado en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Zamora tiene además formación especializada e interdisciplinar en Violencia de Género por la Universidad Carlos III de Madrid (2018) y en Metodologías de Género por el Institute for Training and Research of United Nations (2018). En la actualidad, se encuentra realizando una estancia de investigación en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú.