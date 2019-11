Ministros del próximo Gobierno: Marlaska quiere seguir y Montero se ve haciendo los Presupuestos

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han impuesto un silencio absoluto sobre su acuerdo de coalición, incluidos los ministros. Sin embargo, eso no es obstáculo para las quinielas y no solo eso, las declaraciones de intenciones y hasta lapsus de quienes se siguen viendo en el Consejo de Ministros. Estos dos casos se han visto este martes en el Congreso, donde los ministros de Interior y de Hacienda en funciones, Fernando Grande-Marlaska y María Jesús Montero, han dejado claro que, de una forma u otra, se visualizan formando parte del próximo Ejecutivo.

Grande Marlaska ha sido muy claro en declaraciones a la prensa tras recoger el acta que le acredita como diputado en la próxima legislatura, cuando ha afirmado que estaría dispuesto a seguir siendo ministro, del Interior, o de cualquier otra cartera.

Horas después, Montero también ha acercado a recoger su acta de diputada. En declaraciones posteriores, la titular de Hacienda ha puesto tanto énfasis en que los Presupuestos Generales del Estado de 2020 deben poder aprobarse “a la mayor brevedad” y en separar la negociación de investidura con Unidas Podemos de la negociación presupuestaria, que todo hacía indicar que se sigue viendo en Hacienda.

“La intención es [que haya Presupuesto] lo antes posible, pero hay un trámite que hay que respetar”, ha dicho Montero, que sin Gobierno, ha dicho, “no me atrevo” a dar más detalles y ha insistido en separar el acuerdo de coalición, para cuatro años, de las cuentas anuales. “La música global no forma parte, ahora cuestiones generales y ya vendrá el momento de ponerle números”.

Lo ha dicho con tanto empeño que ha sido inevitable la pregunta de si asume que seguirá siendo ministra, a lo que Montero ha admitido que quizá se ha “adelantado” y que cuando hablaba de Presupuestos lo hacía como Gobierno, lo forme quien o forme.

La ministra de Hacienda no ha querido revelar si Sánchez ya la ha confirmado como ministra porque, ha dicho, no habla de conversaciones privadas con el presidente. De la misma manera, hace unas semanas, la portavoz y ministra de Educación, Isabel Celáa, y la titular de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aseguraron que el presidente en funciones no ha informado a su Consejo de Ministros sobre quien seguirá y quién no seguirá siendo ministro.

Sin embargo, esto no quita para que haya ministros ya más que confirmados y que lo que dicen que no lo están, sigan planificando el trabajo desde el ministerio que hoy ocupan para la próxima legislatura. Es el caso de la propia Celáa, que hace dos viernes esperaba una pronta investidura para poder ponerse de nuevo manos a la obra para alcanzar un acuerdo sobre una nueva ley educativa. Trabajo es uno de los ministerios en el punto de mira de Unidas Podemos y se especula que podría quedárselo pero desgajando la Seguridad Social, que seguiría en manos del PSOE. No obstante, en este ministerio se trabaja con la hipótesis de que Valerio continuará.

Quienes no albergan ninguna duda son, entre otros, dos de las tres vicepresidentas que tendrá el próximo gobierno, de coalición. Ya en campaña, Sánchez anunció que la actual ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, será vicepresidenta del área económica y también se da por confirmada a la hoy única vicepresidenta, Carmen Calvo, como vicepresidenta política. La tercera, de índole social, la ocupará el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

También está claro que el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, continuará también en el Gobierno, donde incluso hay quienes le veían compitiendo por la vicepresidencia política que será para Calvo.

El titular de Agricultura, Luis Planas, también seguirá siendo ministro, tal y como Sánchez también aseguró en campaña. Puede que cambie de cartera, porque desde hace meses suena como titular de Asuntos Exteriores, un puesto que dejará libre definitivamente Josep Borrell, cuando empiece el mandato de la próxima Comisión Europea, de la que será vicepresidente y Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE.