Fran Hervías abandona la Secretaría de Organización de Ciudadanos

Estaba en el punto de mira con los críticos pidiendo su salida y a la vez con el apoyo de los suyos. Antes de que la dirección se disuelva este viernes para dar paso a una gestora, el Secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, miembro de la Ejecutiva naranja, ha anunciado este martes que deja su cargo en la secretaría.

En una carta hecha pública a través de las redes sociales, Hervías repasa su trayectoria en el partido, que asegura hoy es "imprescindible".

Os dejo mi carta donde anuncio que pongo punto y final al frente de la secretaría de organización de @CiudadanosCs. pic.twitter.com/SgPdgMCecR — Fran Hervías (@FranHervias) November 26, 2019

Su salida se suma a la lista cada vez más larga de dirigentes de Ciudadanos que han abandonado la Ejecutiva o incluso la política tras la dimisión de Albert Rivera. Tras él, el exportavoz parlamentario Juan Carlos Girauta anunció su vuelta a la empresa privada después de que se quedara sin escaño por Toledo.

Le siguió el secretario general del partido, José Manuel Villegas, que no obtuvo el escaño por Almería y que ya anunció que dejaba la secretaría general, así como la Ejecutiva, a la que no volverá tras las primarias. No obstante, seguirá a disposición del partido, al igual que Hervías. No es el caso, en cambio, de Fernando de Páramo, que pese a lograr el escaño por Barcelona decidió dejar el partido y la política activa.

Con la salida de Hervías, el núcleo duro de Rivera desaparece dando vía libre a Arrimadas para formar una Ejecutiva con un perfil renovado si, como es previsible, es elegida como sucesora.

Hervías tampoco consiguió mantener su escaño por Granada tras la debacle electoral del 10 de noviembre, que redujo su representación de 57 a 10 diputados.