PSIB, MÉS y Unidas Podemos exhiben carteles contra la violencia machista durante la intervención de Vox

Entre otras proclamas, en los carteles se podía leer 'es violencia machista', 'no es no, el resto es violación', 'sois cómplices' o 'ni una menos'. En concreto, la iniciativa es una proposición no de ley (PNL) presentada por PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca para que la Cámara exprese su solidaridad con motivo de las víctimas de la violencia de género, entre otros asuntos.